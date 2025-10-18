เดือดกลางถนน! เก๋งหัวร้อน "พุ่งชน" รถจยย. ล้มกระแทกร้านหมูปิ้งข้างทางกระจายเกลื่อน

เพจ “ท่านเปา” เปิดคลิปวินาทีรถเก๋งสีขาว ขับพุ่งชนรถจยย.อย่างแรง จนล้มคว่ำไปกระแทกกับร้านหมูปิ้งเสียหาย ชาวเน็ตจี้ให้ผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบ
วันนี้ (18 ต.ค.) เพจ “ท่านเปา” โพสต์คลิปวิดีโอวินาทีเหตุการณ์วิวาท ระหว่างรถเก๋งสีขาว ขับพุ่งชนรถจยย.อย่างแรง จนล้มคว่ำไปกระแทกกับร้านหมูปิ้ง จนหมูปิ้งที่อยู่ในถาดหล่นลงพื้น จากนั้นทั้งคู่ก็ได้จอดรถเถียงกันกลางถนน คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องการขับขี่บนท้องถนน
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “เก๋งหัวร้อน...เหตุการณ์ระหว่างรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลเกิดการโต้เถียงกันรุนแรง ก่อนที่รถยนต์จะขับพุ่งเข้าชนรถมอเตอร์ไซค์ จนกระเด็นไปชนร้านหมูปิ้งข้างทาง...“
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นจำนวนมาก เช่น อย่าไปหาทำที่ไหนนะครับ อันนี้อาจโดนข้อหา พยายามฆ่าได้เลย คุกยาวๆ , ร้านหมูปิ้งเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะ มันรับผิดชอบค่าเสียหายร้านหมูปิ้งรึยังนั่น ,สงสารร้านหมูปิ้งเลย สองคนทะเลาะกันแต่ซวยพี่เขา กลับมารับผิดชอบด้วยนะ