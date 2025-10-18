xs
สลด! หนุ่มอินโดฯ วัย 25 ถูกหลอกทำงานเขมร เสียชีวิตปริศนา พบบาดแผลเต็มตัว ครอบครัวร่ำไห้เรี่ยไรเงินนำร่างกลับบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (18 ต.ค.) เพจ "เจ๊ม้อย v+" ออกมาโพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวของหนุ่มชาวอินโดนีเซีย วัย 25 ปี "อาร์โก ปราเซทโย" หลังถูกหลอกทำงานที่ประเทศเขมร เสียชีวิตปริศนา พบบาดแผลเต็มตัว โดยทางเพจเผยว่า อาร์โก ปราเซทโย ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตในบรรดาพี่น้องสี่คน ตัดสินใจลาออกจากงานแคชเชียร์มินิมาร์ท เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอสำหรับดูแลครอบครัว เขาได้รับการติดต่อจากตัวแทนจัดหางานที่ให้สัญญาว่าจะได้งานในร้านอาหารที่กัมพูชา พร้อมเงินเดือนสูง

ในเดือนเมษายน 2567 อาร์โกได้เดินทางออกนอกประเทศด้วยวีซ่าท่องเที่ยว โดยไม่ได้แจ้งให้ครอบครัวทราบล่วงหน้า ครอบครัวมารู้อีกครั้งก็ต่อเมื่ออาร์โกเดินทางถึงกรุงพนมเปญแล้ว

ในช่วงแรก อาร์โกยังคงติดต่อกับครอบครัวอย่างใกล้ชิด แต่หลังจากนั้นไม่นาน การติดต่อก็เริ่มขาดหายไป จนกระทั่งเขาหายตัวไปและติดต่อไม่ได้อีกเลย

ความหวังของครอบครัวพังทลายลงในวันที่ 29 กันยายน 2568 เมื่อ เอกา ปราเซทโย น้องสาววัย 22 ปีของอาร์โก ได้รับรูปถ่ายที่น่าสะเทือนใจ เป็นภาพใบหน้าของพี่ชายที่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและบาดแผล ในสภาพที่เขาถูกพบบนถนนและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยผู้ที่พบอ้างว่าเป็นพลเมืองเวียดนาม ครอบครัวพยายามสอบถามและขอความช่วยเหลือ แต่ในเช้าวันต่อมา (30 กันยายน 2568) พวกเขาก็ได้รับข่าวร้ายที่สุดว่า อาร์โกได้เสียชีวิตแล้ว

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ครอบครัวของอาร์โกได้เข้าร้องเรียนที่ ศูนย์บริการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติอินโดนีเซีย (BP3MI) ในเขตเดลีเซอร์ดัง สุมาตราเหนือ เพื่อขอความช่วยเหลือในการนำร่างพี่ชายกลับบ้าน

เอกา ผู้เป็นน้องสาว เปิดเผยว่า แม้เวลาจะผ่านไปหลายสัปดาห์นับตั้งแต่ทราบข่าว สถานทูตอินโดนีเซียในพนมเปญได้แจ้งว่าพบร่างของอาร์โกแล้ว และยังคงเก็บรักษาไว้ที่นั่น แต่ครอบครัวยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆ ว่ามีการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขาหรือไม่ และยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบ

ซ้ำร้าย บริษัทที่อาร์โกไปทำงานด้วยได้ปฏิเสธที่จะให้ทุนสนับสนุนใดๆ แม้แต่ค่าใช้จ่ายในการส่งร่างของเขากลับบ้านที่เมดัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 8,500 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 140 ล้านรูเปียห์) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ครอบครัวยากจนของพวกเขาไม่สามารถหามาจ่ายได้

โศกนาฏกรรมของอาร์โกสะท้อนปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้น มีรายงานว่าจำนวนชาวอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อเครือข่ายค้ามนุษย์ในกัมพูชายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับกลโกงการพนันออนไลน์

ข้อมูลระบุว่า เฉพาะในปีนี้ มีชาวสุมาตราเหนือเสียชีวิตในลักษณะนี้แล้วถึง 7 ราย และคาดว่ายังมีเหยื่ออีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการรายงาน โดยเหยื่อเหล่านี้ถูกสงสัยว่าเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย ขณะนี้ ครอบครัวผู้เสียชีวิตและชาวอินโดนีเซียจำนวนมากกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือในการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับบ้านและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด






