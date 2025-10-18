อนุมัติแล้ว! “ผู้กองแคท​” ลาออกจากราชการ มีผล 16 ต.ค.ที่ผ่านมา

รักษาการอธิบดีกรมการปกครอง ลงนามอนุมัติให้ ร.ต.อ.อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ ผู้กองแคท ลาออกจากปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษแล้ว มีผล 16 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่ยังมีสิทธิขอกลับเข้ารับราชการในเวลา 1 ปี
มีรายงานว่า กรมการปกครอง ได้ออกคําสั่งที่ 2533/2568 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ มีเนื้อหาระบุว่า
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 และคําสั่งกรมการปกครอง ที่ 610/2568 เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ และมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2568 จึงอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 1 ราย ลาออกจากราชการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
ลงชื่อ นายวินัย โตเจริญ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง
สำหรับบัญชีรายละเอียดการอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ตามคำสั่งดังกล่าว ปรากฏชื่อของ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อัตราเงินเดือน 26,270 บาท (1 พ.ค.68) ให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา มีสิทธิขอกลับเข้ารับราชการใหม่ได้ภายใน 1 ปี โดยก่อนหน้านี้ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา ได้ยื่นขอลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ต่อนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้น