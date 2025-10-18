xs
อนุมัติแล้ว! “ผู้กองแคท​” ลาออกจากราชการ มีผล 16 ต.ค.ที่ผ่านมา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รักษาการอธิบดีกรมการปกครอง ลงนามอนุมัติให้ ร.ต.อ.อาทิติยา​ เบ็ญจะ​ปัก หรือ ผู้กองแคท​ ลาออกจากปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษแล้ว มีผล 16 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่ยังมีสิทธิขอกลับเข้ารับราชการในเวลา 1 ปี

มีรายงานว่า กรมการปกครอง​ ได้ออกคําสั่งที่​ 2533/2568 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ​ มีเนื้อหาระบุว่า​

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 และคําสั่งกรมการปกครอง ที่ 610/2568 เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ และมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2568 จึงอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 1 ราย ลาออกจากราชการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้​ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2568​ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568​

ลงชื่อ นายวินัย โตเจริญ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง

สำหรับบัญชีรายละเอียดการอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ตามคำสั่งดังกล่าว​ ปรากฏ​ชื่อของ​ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา​ เบ็ญจะ​ปัก​ ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ​ อัตราเงินเดือน​ 26,270 บาท (1 พ.ค.​68) ให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น

อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา​ มีสิทธิขอกลับเข้ารับราชการใหม่ได้ภายใน​ 1 ปี​ โดยก่อนหน้านี้ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา​ ได้ยื่นขอลาออกจากราชการ​ เมื่อวันที่​ 1 ตุลาคม​ 2568 ต่อนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร​ อธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้น



