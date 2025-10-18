มีผลแล้ว! กรมการปกครอง "อนุมัติ" ผู้กองแคท ลาออกจากราชการ มีผล 16 ต.ค. นี้

กรมการปกครอง ออกหนังสืออนุมัติให้ ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ "ผู้กองแคท" ลาออกจากราชการ แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 68 หลังยื่นขอไปประกอบอาชีพอื่น
จากกรณี ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา เบ็ญจะปัก ที่ก่อนหน้านี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ จากนั้นมีการขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่ปรากฏว่ากรมการปกครองไม่อนุมัติ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม จากนั้นมีข่าวออกมาว่า ผู้กองแคท อาทิติยา ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอลาออกจากราชการแล้ว ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด วันนี้ (18 ต.ค.) กรมการปกครอง ได้ออกประกาศคำสั่ง 2533/2568 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ โดยเนื้อหาระบุว่า
“อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 และคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 610/2568 เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2568 จึงอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย ลาออกจากราชการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป“