สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เตือน คนไทย ระวังการถูกหลอกลวงในการใช้บริการเอเย่นต์สำรองคิวกงสุล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ออกประกาศเตือนภัยคนไทยให้ระมัดระวังการใช้บริการบริษัทเอเย่นต์ในการสำรองคิวรับบริการด้านกงสุล เนื่องจากเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงและเสียเงินเปล่า ย้ำ คนไทยทุกคนสามารถจองคิวบริการด้านกงสุลได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ปลอดภัย เพื่อให้ได้รับบริการจากสถานทูตโดยตรง และป้องกันการเกิดปัญหา
เมื่อวันที่ 17 ต.ค. เพจ ”สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล“ ได้ออกประกาศเตือนคนไทยที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกใช้บริการบริษัทเอเย่นต์สำหรับการสำรองคิวเข้ารับบริการด้านกงสุล โดยแนะนำให้คนไทยทุกคนดำเนินการศึกษาและสำรองคิวด้วยตนเองเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
สถานเอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำว่า คนไทยทุกคนสามารถดำเนินการจองคิวบริการด้านกงสุลได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยให้คนไทยได้รับบริการที่ถูกต้องและปลอดภัย
ผู้ที่ต้องการสำรองคิวเพื่อเข้ารับบริการด้านกงสุลสามารถเข้าดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านทางลิงก์นี้ ลิงก์สำรองคิวบริการด้านกงสุล (คลิกที่นี่)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้ความสำคัญกับการดูแลและคุ้มครองคนไทยในทุกพื้นที่ และหวังว่าการแจ้งเตือนนี้จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการผ่านบุคคลที่สาม