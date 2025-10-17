"แม่ทัพเติ่ง" ลงชายแดนไทย-กัมพูชา ตรวจการสร้างรั้ว-หลุมหลบภัย ภายใต้กองทุนหทัยทิพย์

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่แนวชายแดน ตรวจการก่อสร้างหลุมหลบภัย พร้อมติดตามแผนการสร้างกำแพงรั้วชายแดน 6 จุด ภายใต้กองทุนหทัยทิพย์
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี เพื่อ ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างหลุมหลบภัยและหลุมบุคคลภายใต้กองทุนหทัยทิพย์ รวมถึงติดตาม แผนการสร้างกำแพงรั้วชายแดน จำนวน 6 จุดตามลำดับความเร่งด่วน
แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ การเตรียมการ สร้างหลุมหลบภัย และ หน่วยทหารช่างที่รับผิดชอบ ถึงความพร้อมในด้านต่างๆ และรวมถึงความปลอดภัยของพื้นที่ โดยเฉพาะจุด ที่อยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ในการเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยให้กับประชาชนตามแนวชายแดนชายแดน
แผนการดำเนินการการก่อสร้างหลุมหลบภัยขนาดรองรับ 40 คน จำนวน 10 แห่ง และ หลุมบุคคลคู่ จำนวน 328 แห่ง ซึ่งถูกออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งในภารกิจป้องกันชายแดน และการหลบภัยจากสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุปะทะ ในส่วนของ แผนการสร้างกำแพงรั้วชายแดน 6 จุด ระยะทางรวมกว่า 20 กิโลเมตร นั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจจุดแนวพื้นที่ พร้อมกำหนดลำดับความเร่งด่วนในการดำเนินการ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการภายใต้กองทุนหทัยทิพย์ได้ดำเนินไปอย่างโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้น้อมนำพระดำรัสของ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงย้ำว่า “การสร้างกำแพงระหว่างไทย-กัมพูชา ต้องเป็นของที่มั่นคงถาวร และในเรื่องบังเกอร์ (หลุมบุคคล) ก็เป็นความเร่งด่วนจำเป็นสำหรับทหาร และประชาชน” มาขับเคลื่อนการดำเนินการ เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ และพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างแท้จริง