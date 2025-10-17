นรก 61 วันในกัมพูชา! หนุ่มเกาหลีแฉประสบการณ์ถูกหลอกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ ถูกซ้อม-ขายต่อ-ถูกตำรวจจับขัง

หนุ่มเกาหลีแฉ "61 วันในนรก" ถูกหลอกเที่ยวสีหนุวิลล์ สู่เหยื่อค้ามนุษย์กัมพูชา ถูกซ้อม-ขายต่อ-ถูกตำรวจจับขังรวมอาชญากร สวนทางกับความพยายามขอความช่วยเหลือจากสถานทูต
ชายชาวเกาหลีใต้ วัย 40 ปี นามสมมติ "ฮอ มินจอง" ได้เปิดเผยประสบการณ์สุดเลวร้าย 61 วันที่เขาตกเป็นเหยื่อ ขบวนการค้ามนุษย์ในประเทศกัมพูชา โดยเล่าว่าเขาถูกทำร้าย ถูกขายต่อ และถูกตำรวจท้องถิ่นจับขัง ทั้งที่เขาคือเหยื่อผู้บริสุทธิ์
ฮอ มินจอง เล่าว่าเขาเดินทางไปเมืองสีหนุวิลล์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม เพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน แต่หลังจากไปดื่มกับกลุ่มชายชาวจีนที่คนรู้จักแนะนำ เขากลับถูกล้อมและถูกเรียกค่าไถ่สูงถึง 5,000-10,000 ดอลลาร์ ทรัพย์สินทั้งหมดของเขาถูกยึดไป เหลือเพียงโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อสถานทูตเกาหลีใต้ผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ซึ่งการช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างล่าช้า
ตลอดสามวันแรก ฮอถูกทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่อง ถูกตีด้วยขวดและที่เขี่ยบุหรี่ ก่อนจะถูกขายต่อให้กับนายหน้าชาวเกาหลีเชื้อสายจีนชื่อ "Hedgehog" ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์และบัญชีหลอกลวงทางการเงิน
เหตุการณ์พลิกผันเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ตำรวจกัมพูชาบุกเข้าตรวจค้นอาคารที่เขาถูกขังอยู่ แต่อิสรภาพที่เขาหวังกลับกลายเป็นการถูกควบคุมตัวไปพร้อมกับกลุ่มอาชญากร เขาต้องแสร้งทำเป็นเงียบเพื่อไม่ให้ถูกเปิดเผยว่าเป็นผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งอาจทำให้ถูกทำร้ายหนักขึ้น
ฮอถูกขังในห้องเล็ก ๆ สกปรกและเต็มไปด้วยแมลงสาบ ก่อนถูกย้ายไปห้องคุมขังขนาด 4x5 เมตร ที่แออัดไปด้วยผู้ต้องขังกว่า 30 คน ในสภาพไร้สุขอนามัย โดยได้รับเพียงข้าวและไข่ครึ่งฟองต่อวัน เขาสะท้อนความอยุติธรรมที่เกิดขึ้น โดยเล่าว่าผู้ต้องขังบางคนสามารถติดสินบนตำรวจเพื่อแลกกับการอยู่ห้องแอร์และการปล่อยตัวได้ถึง 100,000 ดอลลาร์ ขณะที่เหยื่ออย่างเขากลับถูกทอดทิ้ง
ในที่สุด วันที่ 11 สิงหาคม ฮอถูกย้ายไปศูนย์ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเขาระบุว่าเหมือนเป็นคุกที่ใหญ่กว่าเดิม และเจ้าหน้าที่ยังเรียกเก็บเงิน 1 ล้านวอนเพื่อให้เขาใช้โทรศัพท์ได้ เขาไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สถานทูตเกาหลีใต้เลย จนกระทั่งทีมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เข้าช่วยเหลือในวันที่ 31 สิงหาคม และได้เดินทางกลับประเทศในที่สุด
ฮอ มินจอง ทิ้งท้ายด้วยความรู้สึกขมขื่นว่า "แม้เราจะเป็นเหยื่อ แต่กลับถูกขังรวมกับอาชญากร และถูกทอดทิ้งไว้ในสถานที่ที่ไม่มีใครควรถูกขังอยู่เลย มันคือ 61 วันที่เหมือนตกนรกจริง" ประสบการณ์ของเขาสะท้อนถึงความรุนแรงของอาชญากรรมข้ามชาติ และข้อจำกัดในการคุ้มครองเหยื่อจากทางการเกาหลีใต้