xs
xsm
sm
md
lg

“ปานเทพ” จี้ระงับถก JBC หวั่นเสียสิทธิยกเลิก MOU43 ต้องถอนกำลังจาก 11 จุดรวมภูมะเขือ ชี้หากเสียดินแดน "อนุทิน" ต้องรับผิดชอบชั่วลูกชั่วหลาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อาจารย์ปานเทพ” แนะไทย ยกเลิกประชุม JBC ซึ่งจะทำให้เสียสิทธิในการยกเลิก MOU43 และต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ 11 จุดรวมทั้งภูมะเขือที่ไทยเพิ่งยึดมาได้ ทำให้เสียดินแดนซ้ำรอยปราสาทพระวิหาร  “อนุทิน” ต้องรับผิดชอบชั่วลูกชั่วหลาน ชี้โอกาสทองใช้อนุสัญญาเวียนนนา ยกเลิก MOU 43 เพราะกัมพูชาละเมิดอย่างร้ายแรง ทั้งยิงใส่พลเรือน-วางทุ่นระเบิด



วันนี้ (17 ต.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน แถลงข่าวกรณี ที่ นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ มีการแถลงข่าวว่าถ้าหากประเทศไทยเข้าประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม(JBC) ในวันที่ 20 - 21 ตุลาคมที่จะถึงนี้ จะไม่กระทบสิทธิ์ในการยกเลิก MOU 43 อย่างแน่นอน ซึ่งตนมองว่า เป็นการแถลงที่น่าเป็นห่วง เพราะจะทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ประเทศไทยสูญเสีย 11 พื้นที่แนวชายแดนที่เรายึดคืนมาได้ ซึ่งมีระยะทางรวมกันกว่า 195 กิโลเมตร ที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาค 2 เคยบอกว่ากัมพูชารุกล้ำจริง แต่ทางรัฐบาลกลับไม่ดำเนินการใดๆ

นายปานเทพกล่าวว่า ขณะนี้เป็นโอกาสทองครั้งเดียว ที่ประเทศไทยจะสามารถยกเลิก ฉีก MOU 43 หรือชะลอการประชุม JBC ออกไป โดยกดดันให้ทางกัมพูชาเลิกนำแผนที่ 1:200,000 มาอ้าง โดยให้ไทยพุ่งเป้าไปที่การละเมิด MOU 43 ที่กัมพูชาได้เปิดศึกยิงใส่พลเรือนก่อน เพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั้งโลก

แต่ถ้าหากไทยยังดื้อดึงที่จะเข้าประชุม JBC ก็จะเข้าทางของกัมพูชา เพราะถ้ามีการตกลงกันแล้ว ไทยก็จะไม่สามารถยกเลิก MOU 43 ได้ และจำเป็นต้องถอนกำลังออกมาจาก 11 จุด รวมทั้งภูมะเขือ จนอาจนำไปสู่การสูญเสียดินแดนอีกครั้งเหมือนกันปี 2505 ทีประเทศไทยสูญเสียปราสาทพระวิหาร และตนยืนยันว่าต่างชาติไม่สามารถแทรกแซงได้ตามที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลง

นายปานเทพยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิก MOU 43 โดยใช้มาตรา 60 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาปี พ.ศ 2512 เนื่องจากกัมพูชามีการละเมิด MOU อย่างร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นทั้งวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน หรือยิงใส่พลเรือน ซึ่งตอนนี้กัมพูชาทำทั้ง 2 อย่างไปแล้ว ก็จะเข้าสู่มาตรา 45 ที่สามารถฉีก MOU 43 ได้ทันที

ดังนั้น ตนจึงตั้งตำถามกลับไปว่า ถ้าหากไทยเข้าประชุม JBC แล้วทำให้ประเทศไทยสูญเสียดินแดนเพิ่มเติม รัฐบาลที่นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะต้องรับผิดชอบไปจนชั่วลูกชั่วหลาน

นอกจากนี้ อาจารย์ปานเทพยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า รัฐบาลมีการแต่งตั้งนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย อดีตเอกอัครราชทูตไทยและที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านเขตแดน เป็นประธาน JBC ฝ่ายไทย แต่กลับไม่มีการประกาศให้ประชาชนทราบ มีนัยอะไร ทำไมถึงเก็บเป็นความลับ แล้วที่มีความเร่งรีบจะเข้าประชุม JBC ตามกำหนดการเดิม เป็นเพราะกังวลที่จะถูกนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ขู่จะเปิดโปงธุรกิจผิดกฎหมายของนักการเมืองไทยที่อยู่ในฝั่งกัมพูชา ซึ่งตนก็มองว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน









“ปานเทพ” จี้ระงับถก JBC หวั่นเสียสิทธิยกเลิก MOU43 ต้องถอนกำลังจาก 11 จุดรวมภูมะเขือ ชี้หากเสียดินแดน "อนุทิน" ต้องรับผิดชอบชั่วลูกชั่วหลาน
“ปานเทพ” จี้ระงับถก JBC หวั่นเสียสิทธิยกเลิก MOU43 ต้องถอนกำลังจาก 11 จุดรวมภูมะเขือ ชี้หากเสียดินแดน "อนุทิน" ต้องรับผิดชอบชั่วลูกชั่วหลาน
“ปานเทพ” จี้ระงับถก JBC หวั่นเสียสิทธิยกเลิก MOU43 ต้องถอนกำลังจาก 11 จุดรวมภูมะเขือ ชี้หากเสียดินแดน "อนุทิน" ต้องรับผิดชอบชั่วลูกชั่วหลาน
“ปานเทพ” จี้ระงับถก JBC หวั่นเสียสิทธิยกเลิก MOU43 ต้องถอนกำลังจาก 11 จุดรวมภูมะเขือ ชี้หากเสียดินแดน "อนุทิน" ต้องรับผิดชอบชั่วลูกชั่วหลาน
“ปานเทพ” จี้ระงับถก JBC หวั่นเสียสิทธิยกเลิก MOU43 ต้องถอนกำลังจาก 11 จุดรวมภูมะเขือ ชี้หากเสียดินแดน "อนุทิน" ต้องรับผิดชอบชั่วลูกชั่วหลาน
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น