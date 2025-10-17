“ปานเทพ” จี้ระงับถก JBC หวั่นเสียสิทธิยกเลิก MOU43 ต้องถอนกำลังจาก 11 จุดรวมภูมะเขือ ชี้หากเสียดินแดน "อนุทิน" ต้องรับผิดชอบชั่วลูกชั่วหลาน

“อาจารย์ปานเทพ” แนะไทย ยกเลิกประชุม JBC ซึ่งจะทำให้เสียสิทธิในการยกเลิก MOU43 และต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ 11 จุดรวมทั้งภูมะเขือที่ไทยเพิ่งยึดมาได้ ทำให้เสียดินแดนซ้ำรอยปราสาทพระวิหาร “อนุทิน” ต้องรับผิดชอบชั่วลูกชั่วหลาน ชี้โอกาสทองใช้อนุสัญญาเวียนนนา ยกเลิก MOU 43 เพราะกัมพูชาละเมิดอย่างร้ายแรง ทั้งยิงใส่พลเรือน-วางทุ่นระเบิด
วันนี้ (17 ต.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน แถลงข่าวกรณี ที่ นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ มีการแถลงข่าวว่าถ้าหากประเทศไทยเข้าประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม(JBC) ในวันที่ 20 - 21 ตุลาคมที่จะถึงนี้ จะไม่กระทบสิทธิ์ในการยกเลิก MOU 43 อย่างแน่นอน ซึ่งตนมองว่า เป็นการแถลงที่น่าเป็นห่วง เพราะจะทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ประเทศไทยสูญเสีย 11 พื้นที่แนวชายแดนที่เรายึดคืนมาได้ ซึ่งมีระยะทางรวมกันกว่า 195 กิโลเมตร ที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาค 2 เคยบอกว่ากัมพูชารุกล้ำจริง แต่ทางรัฐบาลกลับไม่ดำเนินการใดๆ
นายปานเทพกล่าวว่า ขณะนี้เป็นโอกาสทองครั้งเดียว ที่ประเทศไทยจะสามารถยกเลิก ฉีก MOU 43 หรือชะลอการประชุม JBC ออกไป โดยกดดันให้ทางกัมพูชาเลิกนำแผนที่ 1:200,000 มาอ้าง โดยให้ไทยพุ่งเป้าไปที่การละเมิด MOU 43 ที่กัมพูชาได้เปิดศึกยิงใส่พลเรือนก่อน เพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั้งโลก
แต่ถ้าหากไทยยังดื้อดึงที่จะเข้าประชุม JBC ก็จะเข้าทางของกัมพูชา เพราะถ้ามีการตกลงกันแล้ว ไทยก็จะไม่สามารถยกเลิก MOU 43 ได้ และจำเป็นต้องถอนกำลังออกมาจาก 11 จุด รวมทั้งภูมะเขือ จนอาจนำไปสู่การสูญเสียดินแดนอีกครั้งเหมือนกันปี 2505 ทีประเทศไทยสูญเสียปราสาทพระวิหาร และตนยืนยันว่าต่างชาติไม่สามารถแทรกแซงได้ตามที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลง
นายปานเทพยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิก MOU 43 โดยใช้มาตรา 60 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาปี พ.ศ 2512 เนื่องจากกัมพูชามีการละเมิด MOU อย่างร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นทั้งวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน หรือยิงใส่พลเรือน ซึ่งตอนนี้กัมพูชาทำทั้ง 2 อย่างไปแล้ว ก็จะเข้าสู่มาตรา 45 ที่สามารถฉีก MOU 43 ได้ทันที
ดังนั้น ตนจึงตั้งตำถามกลับไปว่า ถ้าหากไทยเข้าประชุม JBC แล้วทำให้ประเทศไทยสูญเสียดินแดนเพิ่มเติม รัฐบาลที่นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะต้องรับผิดชอบไปจนชั่วลูกชั่วหลาน
นอกจากนี้ อาจารย์ปานเทพยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า รัฐบาลมีการแต่งตั้งนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย อดีตเอกอัครราชทูตไทยและที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านเขตแดน เป็นประธาน JBC ฝ่ายไทย แต่กลับไม่มีการประกาศให้ประชาชนทราบ มีนัยอะไร ทำไมถึงเก็บเป็นความลับ แล้วที่มีความเร่งรีบจะเข้าประชุม JBC ตามกำหนดการเดิม เป็นเพราะกังวลที่จะถูกนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ขู่จะเปิดโปงธุรกิจผิดกฎหมายของนักการเมืองไทยที่อยู่ในฝั่งกัมพูชา ซึ่งตนก็มองว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน