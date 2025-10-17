xs
อดีตประธาน กสม.เตือนแรง! นักสิทธิมนุษยชนบางคนกลายเป็น “ผู้ละเมิดสิทธิ” เสียเอง

วัส ติงสมิตร อดีตประธาน กสม. โพสต์สะท้อนมุมคิด “สิทธิมนุษยชนไม่ใช่อาวุธของฝ่ายใด” ชี้นักสิทธิบางรายเลือกปกป้องสิทธิเฉพาะกลุ่ม แต่กลับละเมิดศักดิ์ศรีของผู้อื่น ย้ำการปกป้องสิทธิของคนหนึ่ง ต้องไม่แลกด้วยการทำลายสิทธิของอีกคนหนึ่ง

วันที่ (17 ต.ค.) เฟซบุ๊ก ”วัส ติงสมิตร“ หรือ
นายวัส ติงสมิตร นักวิชาการอิสระ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โพสต์เฟซบุ๊ก หัวข้อ “เมื่อ “นักสิทธิมนุษยชน” กลายเป็นผู้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น?” ระบุว่า “บ่อยครั้งที่นักสิทธิมนุษยชนเป็นผู้ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเสียเอง” ฟังดูย้อนแย้ง แต่ก็มีมูลความจริงอยู่ไม่น้อยในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภายในประเทศหรือระหว่างประเทศก็ตาม

ในความเป็นจริงแล้วนักสิทธิมนุษยชนบางคนอาจเลือกปกป้องสิทธิของคนบางฝ่าย
ในขณะเดียวกันกลับละเลยหรือดูหมิ่นสิทธิของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับตนเอง หรือบางครั้งก็ใช้ “เสรีภาพในการแสดงออก” จนล้ำเส้นไปสู่การละเมิดศักดิ์ศรีของผู้อื่น

แต่ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่แท้จริง การปกป้องสิทธิของใครคนหนึ่ง ต้องไม่แลกมาด้วยการทำลายสิทธิของอีกคนหนึ่ง

นักสิทธิมนุษยชนที่แท้ คือผู้ที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าฝ่ายใด ความคิดใด หรืออุดมการณ์ใดก็ตาม สิทธิมนุษยชน ไม่ใช่อาวุธของฝ่ายใดหากควรถูกยกไว้เป็น “เกราะป้องกันของมนุษย์ทุกคน”

วัส ติงสมิตร
นักวิชาการอิสระ
17/10/68



