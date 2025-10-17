อดีตประธาน กสม.เตือนแรง! นักสิทธิมนุษยชนบางคนกลายเป็น “ผู้ละเมิดสิทธิ” เสียเอง

วัส ติงสมิตร อดีตประธาน กสม. โพสต์สะท้อนมุมคิด “สิทธิมนุษยชนไม่ใช่อาวุธของฝ่ายใด” ชี้นักสิทธิบางรายเลือกปกป้องสิทธิเฉพาะกลุ่ม แต่กลับละเมิดศักดิ์ศรีของผู้อื่น ย้ำการปกป้องสิทธิของคนหนึ่ง ต้องไม่แลกด้วยการทำลายสิทธิของอีกคนหนึ่ง
นายวัส ติงสมิตร นักวิชาการอิสระ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โพสต์เฟซบุ๊ก หัวข้อ “เมื่อ “นักสิทธิมนุษยชน” กลายเป็นผู้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น?” ระบุว่า “บ่อยครั้งที่นักสิทธิมนุษยชนเป็นผู้ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเสียเอง” ฟังดูย้อนแย้ง แต่ก็มีมูลความจริงอยู่ไม่น้อยในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภายในประเทศหรือระหว่างประเทศก็ตาม
ในขณะเดียวกันกลับละเลยหรือดูหมิ่นสิทธิของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับตนเอง หรือบางครั้งก็ใช้ “เสรีภาพในการแสดงออก” จนล้ำเส้นไปสู่การละเมิดศักดิ์ศรีของผู้อื่น
แต่ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่แท้จริง การปกป้องสิทธิของใครคนหนึ่ง ต้องไม่แลกมาด้วยการทำลายสิทธิของอีกคนหนึ่ง
นักสิทธิมนุษยชนที่แท้ คือผู้ที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าฝ่ายใด ความคิดใด หรืออุดมการณ์ใดก็ตาม สิทธิมนุษยชน ไม่ใช่อาวุธของฝ่ายใดหากควรถูกยกไว้เป็น “เกราะป้องกันของมนุษย์ทุกคน”
