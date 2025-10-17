รวยน้ำใจ! “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ควัก 1 ล้านบาท มอบตรงถึงมือ "บุ๋ม ปนัดดา" สมทบทุน "องค์กรทำดี"

เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น สร้างความประทับใจ ควักเงินสด 1 ล้านบาท มอบให้กับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานองค์กรทำดี เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคม
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น นักร้องสาวคนดัง ได้สร้างความประทับใจโดยทำเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่กลางไลฟ์ “เทศกาลเจนนี่” ด้วยการควักเงินสดจำนวน 1 ล้านบาท มอบให้กับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานองค์กรทำดี ขณะไลฟ์สดที่บ้านของสาวเจนนี่ เพื่อร่วมสมทบทุนนำไปใช้ในการทำบุญและช่วยเหลือสังคม ผ่านทาง “มูลนิธิองค์กรทำดี”
ต่อมา เพจ “ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” โพสต์ข้อความระบุว่า “ขอขอบคุณ น้อง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ที่มอบเงินสดจำนวน 1 ล้านบาทให้กับพี่บุ๋ม ประธานมูลนิธิองค์กรทำดีกลางไลฟ์สด เพื่อร่วมสมทบทุนในการฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ขอบคุณน้องมากๆ เลยค่ะ”
คลิก>>>ชมคลิปต้นฉบับ