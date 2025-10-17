"อังคณา" เปิดแชตข่มขู่พ่อวัยกว่า 100 ปี ตั้งคำถาม "จิตใจต้องโหดร้ายขนาดไหน" พร้อมเผยตนเองก็ถูกคุกคาม

ส.ว.อังคณาสุดทน! เปิดแชตข่มขู่ "พ่อวัย 100 ปี" ลั่นถาม "จิตใจโหดร้ายขนาดไหน" พร้อมเผยถูกคุกคามไม่หยุดหย่อน ตำรวจเตรียมส่งกำลังดูแลความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว "Angkhana Neelapaijit" แสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมคุกคามที่เกิดขึ้นกับครอบครัว โดยระบุว่า
"จิตใจต้องโหดร้ายขนาดไหน ถึงขนาดส่งข้อความข่มขู่ผู้สูงอายุ 100+ ปี"
ในโพสต์ดังกล่าว นางอังคณาได้เผยแพร่ภาพหลักฐานเป็นข้อความแชตที่มีเนื้อหาข่มขู่บิดาของเธอซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี นอกจากนี้ เธอยังได้โพสต์ภาพที่แสดงให้เห็นถึงกรณีที่เธอเองก็ถูกคุกคามด้วยเช่นกัน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการรายงานข่าวว่า พล.ต.อ. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้แสดงความพร้อมที่จะส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดูแลความปลอดภัยให้กับ ส.ว.อังคณา หลังจากมีรายงานว่าเธอถูกข่มขู่เอาชีวิต โดย ผบ.ตร.ได้กล่าวเรียกร้องให้ผู้เห็นต่างใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ควรใช้ความรุนแรงหรืออารมณ์ และพร้อมดำเนินการทางกฎหมายหากมีการร้องทุกข์หรือแจ้งความอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ นางอังคณา นีละไพจิตร เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมในคดีการบังคับให้สูญหาย โดยเฉพาะคดีของทนายสมชาย นีละไพจิตร สามีของเธอ ซึ่งการทำงานของเธอมักนำมาซึ่งการถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา