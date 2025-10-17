xs
กองทัพไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ "สมเด็จฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" นำทัพไทยรับพระดำริ "กองทุนหทัยทิพย์"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองบัญชาการกองทัพไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ” พระราชทานแนวทาง “กองทุนหทัยทิพย์” และกราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นาวาอากาศเอก จงเจต วัชรานันท์ รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในนามของกองทัพไทย นำคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดจัดตั้ง “กองทุนหทัยทิพย์” อันเป็นศูนย์รวมแห่งพลังความสามัคคี ความรัก และความหวงแหนแผ่นดินของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ ถือเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่กำลังพลกองทัพไทยในการธำรงรักษาและปกป้องอธิปไตยของชาติ

ในโอกาสนี้ กองทัพไทยได้กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่

1. การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย-กัมพูชา โดยกรมแผนที่ทหาร
2. การกำหนดจุดและแนวทางการก่อสร้างรั้วชายแดน โดยกรมกิจการชายแดนทหาร
3. แบบการก่อสร้างรั้วชายแดน ถนนตรวจการณ์ และบังเกอร์บุคคล โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

รูปแบบรั้วชายแดน ถนนตรวจการณ์ และบังเกอร์บุคคล ได้รับการออกแบบให้มีความมั่นคง แข็งแรง และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ โดยใช้วัสดุคุณภาพสูง ผลิตสำเร็จรูปจากภายในประเทศ เพื่อความรวดเร็วและคงทนถาวร

กองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันว่าจะน้อมนำพระดำรัสและพระราชปณิธานแห่ง “กองทุนหทัยทิพย์” ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงชายแดนของราชอาณาจักรไทย “ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี”









