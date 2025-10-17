เผยแบบรั้วชายแดน คอนกรีตสำเร็จรูปติดลวดหนามหีบเพลง พร้อมถนนตรวจการณ์

กองทัพไทยเผยแบบรั้วกั้นชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นคอนกรีตสำเร็จรูปครึ่งตะแกรงเหล็กชุบอะลูซิงค์ ติดลวดหนามหีบเพลง ก่อสร้างโดยหน่วยทหารพัฒนา พร้อมถนนตรวจการณ์
กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยรูปแบบกั้นชายแดนไทย-กัมพูชา สร้างโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมถนนตรวจการณ์
รั้วดังกล่าวเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปครึ่งตะแกรงเหล็กชุบอะลูซิงค์ ระยะห่าง 2 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ป้องกันปีนป่าย ติดลวดหนามหีบเพลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร รวมราคาก่อสร้างรั้วกิโลเมตรละ 7,360,000 บาท
พร้อมทั้งสร้างถนนตรวจการณ์ มีผิวจราจรเป็นลูกรังกว้าง 5 เมตร เป็นพื้นลูกรังบดอัดแน่น 3 ชั้น ราคาก่อสร้าง 1,300,000 บาทต่อกิโลเมตร เมื่อรวมค่าก่อสร้างทั้งหมดกิโลเมตรละ 8,660,000 บาท