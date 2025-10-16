กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเทคโนโลยีชาวบ้าน จัดใหญ่ งานสัมมนาส่งท้ายปี ‘Agri-Next พลิกโฉมเกษตรกรไทย สู่ผู้นำเกษตรมูลค่าสูง’ 31 ตุลาคมนี้!

เกษตรกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจหน้าใหม่ ที่กำลังมองหาโอกาสทอง! ห้ามพลาดกับงานสัมมนาส่งท้ายปี ที่จะพาทุกท่านมาอัปเกรดการทำเกษตรของคุณให้กลายเป็น “เกษตรมูลค่าสูง” ที่รวมทุกเคล็ดลับและโอกาสที่คุณต้องรู้ไว้ในงานเดียว!
พลาดไม่ได้กับ Special Talk หัวข้อ “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง จากต้นแบบสู่โมเดลระดับชาติ”
- เจาะลึกผลลัพธ์เชิงรูปธรรม และ Roadmap ปี 2568-2570
- โมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร
- ความสำเร็จของตลาดเกษตรกรออนไลน์.com
- เป้าหมายเพิ่มรายได้เกษตรกรเฉลี่ย 3 เท่า และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสินค้าไทยในตลาดโลก
โดย นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
“ปลดล็อกโกโก้ไทย โอกาสเติบโตในตลาดเกษตรมูลค่าสูง”
เปิดวาร์ปธุรกิจ! เจาะลึก ช่องทางทำเงินใหม่ๆ ในตลาดโกโก้ ที่จะพาคุณสู่ ธุรกิจมูลค่าสูง
โดย คุณไพฑูรย์ กระโทกนอก เจ้าของอาณาจักร COCOA FARM ลำตะคอง บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ผู้เปลี่ยน “โกโก้” จากพืชทดลองของเกษตรวัยเกษียณ สู่พืชมูลค่าสูง
คุณนที มาลีเพชร ผู้จัดการด้านวัตถุดิบเมล็ดโกโก้ และวัตถุดิบ ของ Kad Kokoa แบรนด์โกโก้สัญชาติไทย ที่สร้างชื่อเสียงไปไกลในระดับนานาชาติ
ดำเนินรายการโดย คุณพอต-อภิวรรษ สุขพ่วง เจ้าของไร่สุขพ่วง
จากนั้นมาปลดล็อกสกิลเทพ! เรียนรู้การใช้ IoT (เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ) เพื่อให้คุณ ทำเกษตรแบบโปร ควบคุมทุกอย่างได้แค่ปลายนิ้ว!
“Smart Farming” เกษตรยุคใหม่ ทำน้อยได้มาก
งานนี้เราได้รับเกียรติจาก 2 วิทยากรระดับเทพ ที่จะมา พลิกวงการเกษตร ให้คุณเห็น! พวกเขาคือผู้ที่ทำสวนแบบ อัจฉริยะเกือบ 100% ด้วยการใช้ เทคโนโลยี IoT เข้ามาควบคุมทุกอย่าง!
โดย คุณณัฐ-ณัฐวุฒิ จันทร์เรือง เจ้าของสวนจันทร์เรือง จ.จันทบุรี เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้ตัดสินใจกลับมาพลิกโฉมสวนทุเรียนของครอบครัวให้กลายเป็น สวนแห่งอนาคต! ใช้เทคโนโลยีนำหน้า พัฒนาการทำเกษตรในสไตล์ของตัวเอง โดยมี เทคโนโลยีเป็นหัวใจหลัก
คุณเชน-สานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ ผู้ก่อตั้ง Distar Fresh Farm การทำเกษตร Indoor Vertical Farming และโมเดลเกษตรอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อโลกยุคใหม่ ด้วยระบบปลูกพืชแนวตั้งในห้องปลอดเชื้อ บนพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร เก็บผลผลิตได้ 10 ตันต่อเดือน ได้ทุกฤดูกาล
อย่าปล่อยให้โอกาสสร้างความมั่นคงหลุดมือ! เตรียมตัวให้พร้อมรับความรู้ โอกาส และเครือข่ายธุรกิจที่จะเปลี่ยนโลกการทำเกษตรของคุณให้เป็นพืชมูลค่าสูง แล้วพบกัน!
ร่วมฟังงานสัมมนา ‘Agri-Next พลิกโฉมเกษตรกรไทย สู่ผู้นำเกษตรมูลค่าสูง’ ได้ โดยการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/hJ5zCS74FLaorNVv9 (จำนวนจำกัด)
ลงทะเบียนสัมมนาฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมลุ้นรับของแจกในงาน จำนวนจำกัด!
พบกัน วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา : 11.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด ถนนเทศบาลนิมิตใต้ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Google Map : https://maps.app.goo.gl/c4ddJPHW5aiwfk468
สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีวัดเสมียนนารี
ติดตามข้อมูลและกิจกรรมดีๆ ของเทคโนโลยีชาวบ้านได้ที่
www.technologychaoban.com
FACEBOOK : m.me/480010195361254