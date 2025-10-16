จุฬาฯ เปิดเวทีวิชาการนานาชาติ ขับเคลื่อนองค์ความรู้มะเร็งทางโลหิตวิทยาเชื่อมงานวิจัยสู่การรักษาเชิงนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาปริวรรต (CETH) จัดประชุมนานาชาติ International Scientific Symposium: “Scientific Forum on Myeloid and Lymphoid Malignancies: Advancing Knowledge and Innovation” ในวันที่ 19–20 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา เพื่อเชื่อมองค์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์กับแนวทางรักษามะเร็งทางโลหิตวิทยา โดยมีผู้เชี่ยวชาญไทย–ต่างประเทศบรรยายเชิงลึก และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดทั้งสองวัน
เป้าหมายของเวทีนี้คือการเชื่อมโยงงานวิจัยจากห้องแล็บให้สามารถต่อยอดสู่การรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้นผ่านการอัปเดตองค์ความรู้ ครอบคลุมด้าน Bone Marrow Failure, Myeloproliferative Disorders, AML, Lymphoid Malignancies ไปจนถึง Cellular Therapy (เช่น CAR-T) เพื่อยกระดับการวินิจฉัย การพยากรณ์โรค และการวางแผนการรักษาอย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมต่อยอดความร่วมมือวิจัยกับนานาชาติในประเด็นสำคัญ อาทิ FLT3-AML, CHIP, CLL, DLBCL, HAVCR2/SPTCL/HLH และการใช้ iPSC ในการศึกษาพยาธิกำเนิด ซึ่งจะส่งเสริมให้ระบบบริการสุขภาพพัฒนามาตรฐานการรักษาใหม่ให้เหมาะกับผู้ป่วยไทยมากยิ่งขึ้น
งาน Pre-congress Symposium จัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2568 ที่ห้องประชุมแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ในงานมีผู้บรรยายวิชาการจากทั้งไทยและต่างประเทศมากมาย ครอบคลุม 5 หัวข้อ ได้แก่ Integrating CHIP into Clinical Care: Risk Assessment, Surveillance, and Therapeutic Decision-Making
โดยมี Prof. Mrinal S. Patnaik จากเมโยคลินิก สหรัฐอเมริกา บรรยายเรื่องความสำคัญของ Clonal Hematopoiesis ในการเกิดโรคมะเร็ง และ Asst. Prof. Ong Shin Yeu จากสิงคโปร์ บรรยายเรื่องการรักษาด้วย CAR-T Cell ในโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และคณาจารย์ สาขาโลหิตวิทยา รวม 4 ท่าน คือ อ.พญ.ปณิสินี ลวสุต และ อ.พญ.ภาลดา พิทักษ์กิจนุกูร จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บรรยายเรื่องการใช้ยากลุ่ม Bispecific T-Cell Engager ในโรคมะเร็งไขกระดูกมัยอิโลมา, พญ.ชลลดา เหล่าเรืองโรจน์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บรรยายเรื่องการรักษาโรคฮอดจ์กินด้วยยามุ่งเป้า และ รศ.พญ.จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บรรยายเรื่องการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันด้วยยามุ่งเป้า
สำหรับการประชุมหลักในวันที่ 20 กันยายน 2568 จัดขึ้นที่ห้อง 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เน้นการบรรยายเชิงวิชาการตลอดทั้งวัน ครอบคลุม 5 ช่วงเนื้อหาสำคัญคือ Bone Marrow Failure Syndromes, Myeloproliferative Disorders, Acute Myeloid Leukemia (AML), Lymphoid Malignancies และ Cellular Therapy ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ อาทิ
•Prof. Seishi Ogawa จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำทางวิชาการของวงการจีโนมิกส์ในโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาระดับโลก มาบรรยายเรื่องจีโนมิกส์ของมะเร็งไขกระดูกเสื่อมเอ็มดีเอส
•Prof. Hideki Makishima จากมหาวิทยาลัยชินชู ประเทศญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านไขกระดูกล้มเหลว ไขกระดูกเสื่อมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอิลอยด์ มาบรรยายเรื่องงานวิจัยด้าน Bone Marrow Failure และ DDX41
•Prof. Mrinal S. Patnaik จากเมโยคลินิก รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอิลอยด์และการกลายพันธุ์ของยีนในเม็ดเลือด มาบรรยายเรื่องความก้าวหน้าด้าน myeloid neoplasms และ CHIP
•Asst. Prof. Naoko Hosono จาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านการทำวิจัยทางคลินิกเรื่องการใช้ยามุ่งเป้าต่อยีน FLT3 ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ มาบรรยายเรื่องการรักษา AML ที่มีการกลายพันธุ์ของยีน FLT3 โดยใช้ยามุ่งเป้า
•Asso. Prof. Ja-min Byun จากประเทศเกาหลีใต้ ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดลิมโฟไซท์ (CLL) ของโลก มาบรรยายเรื่องการวินิจฉัยและรักษาโรค CLL โดยเฉพาะในแง่มุมของคนเชื้อชาติเอเชีย
•Asst. Prof. Shoji Saito จากมหาวิทยาลัยชินชู ประเทศญี่ปุ่น มาร่วมแชร์ประสบการณ์การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันด้วย CAR-T ใน acute leukemia และพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันในอนาคต
สำหรับฝั่งผู้เชี่ยวชาญไทยมีการนำเสนอผลงานวิจัยและประสบการณ์คลินิกที่เชื่อมโยงสู่บริการรักษาในประเทศ อาทิ การทำวิจัยการ ทำงานของเกล็ดเลือดใน iPS Cell โดย ศ.ดร.นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์, การศึกษาความผิดปกติของ HLA ในโรคไขกระดูกฝ่อ โดย ผศ.พญ.สุนิสา ก้องเกียรติกมล, การศึกษาการแสดงออกของโปรตีน Tim-3 ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โดย รศ.พญ.จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ, การตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาในระดับโมเลกุลในโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โดย อ.นพ. ณฤทธี สุกไสว, การค้นพบการกลายพันธุ์ของยีน HAVCR2 ในโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ผิวหนัง ที่นำไปสู่การเข้าใจถึงพยาธิกำเนิดของโรคมากขึ้น และให้การรักษาที่เหมาะสม โดย รศ.พญ.จันทนา ผลประเสริฐ, การรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วย CAR-T Cell โดย รศ.นพ.กฤษฎา วุฒิการณ์ และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วย CAR-T Cell โดย รศ.พญ.จักราวดี จุฬามณี ซึ่งต่างสะท้อนศักยภาพของวงการแพทย์ไทยในเวทีระดับนานาชาติ
นอกจากเวทีวิชาการแล้ว ภายในงานยังมีของที่ระลึกออกแบบพิเศษโดย คุณตู่ – ณัฐพงศ์ รัตนโชคสิริกูล ศิลปินผู้สร้างอาร์ตทอย Greenie & Elfie ที่ได้ออกแบบ “แก๊งเม็ดเลือด” คาแรคเตอร์สุดน่ารักที่มีทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด เพื่อสร้างความเข้าใจโรคระบบโลหิตในเชิงสร้างสรรค์ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสนับสนุนงานวิจัยด้านมะเร็งทางโลหิตวิทยา เพื่อผลักดันองค์ความรู้ใหม่และการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐานของผู้ป่วยไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี