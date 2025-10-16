"แม่บุ๋ม" รับหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กกล.บูรพา แจ้งข่าวดีเคลียร์พื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้วใกล้เสร็จ ก่อนลงตู้คอนเทนเนอร์

"บุ๋ม ปนัดดา" รับทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกองกำลังบูรพา หลังได้รับคำเชิญเพราะพื้นที่สระแก้วมีหลายประเด็นต้องประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้งข่าวดี บ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว เคลีย์ทุ่นระเบิดใกล้เสร็จ ก่อนผลักดันกัมพูชาออก เตรียมลงตู้คอนเทนเนอร์ป้องกันทหารเขมรกลับมาข่มขู่ชาวบ้าน
วันนี้(16 ต.ค.) น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือบุ๋ม ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อเข้าพบ พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 กองกำลังบูรพา หลังได้รับคำเชิญให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์ของกองกำลังบูรพา และได้พูดคุยถึงสถานการณ์ริมชายแดนไทย-กัมพูชาในขณะนี้
น.ส.ปนัดดา เปิดเผยว่า ตนได้รับคำเชิญจากกองกำลังบูรพา ให้มาเป็นทีมประชาสัมพันธ์เนื่องจากในพื้นที่ จ.สระแก้ว มีประเด็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างหลายเรื่อง รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารรายวันที่มีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลา ตนจึงรับดำเนินการทำหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่มาทำข่าว
น.ส.ปนัดดา กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ตนถูกเชิญมาทำหน้าที่นี้ เป็นเพราะเคยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสนับสนุนทหาร เลยเห็นว่าเหมาะสมในหน้าที่นี้ ทางกองกำลังบูรพาเองก็อาจจะประชาสัมพันธ์ได้ไม่ดีพอและตนสามารถปรับคำพูดในการสื่อสารให้เข้าใจได้ดี จึงเป็นเหตุที่กองกำลังบูรพาเชิญมาให้ทำหน้าที่นี้ และตนก็ได้ตอบรับทันที
ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์ริมชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะนี้ การทำงานของกองทัพภาคที่ 1 และ กองทัพภาคที่ 2 ค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน คือ กองทัพภาคที่ 1 จะมีเรื่องความวุ่นวายของชาวบ้านทางฝั่งเขมร และผู้ว่าฯ ที่คอยปลุกระดม กดดัน ก่อความวุ่นวายอยู่ตลอด ส่วนทางกองทัพภาคที่ 2 เป็นเรื่องการตึงกำลังพล เนื่องจากทางฝั่งกัมพูชาคอยเสริมกำลังพลพร้อมยุปโธปกรณ์ตลอดริมชายแดน ทำให้สถานการณ์ค่อนข้างที่ขะตึงเคลียด
แต่ก็ยังมีข่าวดี ในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและถากถางพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้วและบ้านหนองจาน ในพื้นที่ริมชายแดนไทย-กัมพูชานั้น ทางกองกำลังบูรพาได้ดำเนินการเคลีย์พื้นที่ในบ้านหนองจานไปแล้ว 60 ไร่ เหลืออีก 62 ไร่ และบ้านหนองหญ้าแก้ว 100 ไร่ เหลืออีก 25 ไร่ ยังคงเร่งดำเนินการเคลีย์ทุ่นระเบิดในพื้นที่ให้หมด ก่อนจะผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่
การแจ้งข่าวดีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข่าวสารและเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะได้พื้นที่กลับมาทำกิน และยังเป็นการให้เห็นว่า กองกำลังบูรพาไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่กำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนอยู่
ส่วนทางองค์กรทำดีจะนำตู้คอนเทนเนอร์มาลงที่หนองหญ้าแก้ว หลังเคลีย์พื้นที่เสร็จ คาดว่าในเร็วๆ นี้ ตามคำสัญาที่ให้ไว้กับชาบบ้านในพื้นที่ที่ได้ร้องขอให้มีการสร้างกำแพง เพื่อป้องกันไม่ให้ทหารกัมพูชาเข้ามาข่มขู่ชาวบ้านได้อีก