ทัพฟ้าไทยเปิดภาพยืนยัน! ปฏิบัติการชายแดน "ไม่ใช่การสุ่มยิง" แต่คือยุทธวิธีมาตรฐานสากล

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force เปิดภาพยืนยันการปฏิบัติการของกองทัพอากาศไม่ได้เกิดจากการสุ่มยิง แต่ผ่านการวางแผนทางยุทธวิธีโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยำและเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางทหารระดับสากล
วันนี้ (16 ต.ค.) เพจ "กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force" เผยภาพยืนยันการปฏิบัติการของกองทัพอากาศไม่ได้เกิดจากการสุ่มยิง แต่ผ่านการวางแผนทางยุทธวิธีโดยใช้ข้อมูลข่าวกรอง (Intelligence) ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันภัยจากกองกำลังทหารติดอาวุธของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนเท่านั้น
กองทัพอากาศขอใช้ภาพ "การทดสอบและประเมินค่าการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2568" ที่ผ่านมา เป็นเครื่องยืนยันและเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จในการฝึกของกองทัพอากาศ ที่มีความแม่นยำและเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางทหารระดับสากล
ทุกเป้าหมายถูกเลือกอย่างเป็นระบบ ไม่มีคำว่า “พลาด” ในภารกิจที่เดิมพันด้วยความปลอดภัยของชาติ