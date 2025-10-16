xs
ทัพฟ้าไทยเปิดภาพยืนยัน! ปฏิบัติการชายแดน "ไม่ใช่การสุ่มยิง" แต่คือยุทธวิธีมาตรฐานสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force เปิดภาพยืนยันการปฏิบัติการของกองทัพอากาศไม่ได้เกิดจากการสุ่มยิง แต่ผ่านการวางแผนทางยุทธวิธีโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยำและเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางทหารระดับสากล

วันนี้ (16 ต.ค.) เพจ "กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force" เผยภาพยืนยันการปฏิบัติการของกองทัพอากาศไม่ได้เกิดจากการสุ่มยิง แต่ผ่านการวางแผนทางยุทธวิธีโดยใช้ข้อมูลข่าวกรอง (Intelligence) ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันภัยจากกองกำลังทหารติดอาวุธของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนเท่านั้น

กองทัพอากาศขอใช้ภาพ "การทดสอบและประเมินค่าการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2568" ที่ผ่านมา เป็นเครื่องยืนยันและเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จในการฝึกของกองทัพอากาศ ที่มีความแม่นยำและเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางทหารระดับสากล

ทุกเป้าหมายถูกเลือกอย่างเป็นระบบ ไม่มีคำว่า “พลาด” ในภารกิจที่เดิมพันด้วยความปลอดภัยของชาติ







