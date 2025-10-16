TCL ส่ง C6K ลุยตลาดพรีเมียมเต็มตัว ชูเทคโนโลยี QD-Mini LED ให้ภาพ เสียง สีสมจริง

TCL ส่ง C6K หนึ่งในไลน์อัป C Series เดินเกมรุกตลาดทีวีพรีเมียม ชูเทคโนโลยี QD-Mini LED สุดล้ำ ขนาดหน้าจอ 55-98 นิ้ว ให้ภาพสีสมจริง คมชัดทุกมุมมอง และชิป AI อัจฉริยะ AiPQ Pro Processor ปรับแต่งภาพอัจฉริยะ มอบประสบการณ์ความบันเทิงเต็มอิ่มทุกอารมณ์ ตอบโจทย์สายบันเทิง สายเกม และผู้บริโภคยุคใหม่
นายแกรี่ จ้าว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แบรนด์ทีวีระดับโลก เปิดเผยว่า TCL มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี QD-Mini LED เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะรุ่น C Series เพื่อยกระดับภาพลักษณ์สู่แบรนด์เทคโนโลยีระดับพรีเมียมทั้งคุณภาพของภาพและเสียงระดับพรีเมียมที่เข้ากับดีไซน์ทันสมัย
ทั้งนี้ รุ่น C6K Premium QD-Mini LED หนึ่งใน C Series รุ่นนี้จะเหมาะกับคนที่อยากอัปเกรดจากทีวีทั่วไปสู่ Smart TV คุณภาพระดับพรีเมียม โดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ ความแตกต่างด้วยขนาด 55-75 นิ้ว ใช้หน้าจอแบบ HVA Panel เทคโนโลยีล่าสุดของ TCL และขนาด 85 และ 98 นิ้ว หน้าจอเป็นแบบจอแมตต์ Matte HVA Panel หรือจอแบบด้าน ช่วยลดแสงสะท้อน ไม่มีแสงรบกวน มาพร้อมกับ ภาพ 4K HDR หรือ High HDR Brightness แม้ห้องสว่างแค่ไหนภาพก็คมชัดและมีชีวิตชีวาแม้แสงแดดส่องเข้ามา เพลิดเพลินไปกับทุกรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในฉากที่มีทั้งแสงและเงาได้อย่างชัดเจน
เทคโนโลยี All-domain Halo Control ครอบคลุมการควบคุมแสงแบบละเอียดสูงสุดถึง 512 โซน ด้วยการผสานระหว่าง ชิปกำเนิดแสงประสิทธิภาพสูง และ Condensed Micro Lens ที่พัฒนาโดย TCL ได้รับการรับรองด้วยสิทธิบัตรระดับโลกกว่า 34 รายการ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยลดแสงฟุ้ง (halo) และเพิ่มความคมชัดให้กับภาพในทุกระดับ ทั้งความสว่าง พร้อมด้วย Algorithm ที่ควบคุมความลึกของแสงและเงาอย่างแม่นยำทำให้สามารถแสดงรายละเอียดของภาพได้อย่างสมจริงในทุกฉาก เทคโนโลยี HVA Panel พร้อมมุมมองกว้างพิเศษ ภาพสว่างและคมชัดจากทุกมุมมอง ช่วยให้สีดำลึกขึ้น และลดการรั่วของแสงรอบขอบภาพ เฉดสีสดใส เด่นชัด สะดุดตา ยกระดับการแสดงผลของหน้าจอให้มีคุณภาพในระดับ Ultra-high Contrast และ Ultra-wide Color Gamut
อีกทั้งมาพร้อมกับระบบเสียง ONKYO 2.1 Hi-Fi ที่ให้เสียงคมชัดทรงพลัง ครบมิติ ทั้งในฉากแอ็กชันหนักหน่วงหรือซีนอารมณ์ละเอียดอ่อน เสริมด้วย AiPQ Pro Processor ชิป AI อัจฉริยะที่วิเคราะห์เนื้อหาบนหน้าจอแบบเรียลไทม์ ปรับแต่งคุณภาพของภาพโดยอัตโนมัติ ให้เหมาะสมที่สุดกับสิ่งที่กำลังรับชม พร้อมลดสัญญาณรบกวนของภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอัตรารีเฟรชสูงถึง 144Hz Native Refresh Rate ลื่นไหลทุกการเคลื่อนไหว ภาพชัดทุกรายละเอียดตั้งแต่การประมวลผลสัญญาณไปจนถึงการแสดงผล รุ่น C6K รองรับอัตรารีเฟรช 4K 144Hz แบบ Native เต็มระบบ ช่วยลดอาการกระตุกของภาพและมอบประสบการณ์รับชมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง รองรับ VRR (Variable Refresh Rate) สูงสุดถึง 288Hz ทำให้ C6K เหมาะสำหรับการดูหนังแอ็กชัน การแข่งขันกีฬา ไปจนถึงการเล่นเกม ที่ต้องการการตอบสนองไวและภาพลื่นไหลไม่มีสะดุด และรองรับการเชื่อมต่อที่ครบครัน ทั้ง Google TV, Google Assistant และระบบเสียงที่รองรับ Dolby Atmos
สำหรับการออกแบบมาพร้อมแนวคิด "Minimal Elegance" เพื่อให้กลมกลืนได้กับทุกพื้นที่ภายในบ้าน ด้วยขอบจอบางเฉียบและตัวเครื่องแบบพรีเมียม ให้ความรู้สึกทันสมัย ทั้งในห้องนั่งเล่น ห้องดูหนัง หรือห้องทำงาน รองรับการแสดงผลความละเอียดระดับ 4K UHD เพื่อให้ทุกเฟรมเต็มไปด้วยรายละเอียดอันคมชัด
นอกจากนี้ TCL TV C6K Premium QD-MiniLED TV ที่ให้ภาพสีสมจริง คมชัดทุกมุมมองรุ่นนี้ยังถือเป็น Entry Premium ที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มองหาความคุ้มค่ากับประสบการณ์ระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ เหมาะสำหรับทั้งสายบันเทิงและสายเกม ด้วยฟีเจอร์ครบครัน โดย TV รุ่น C6K ขนาด 55 นิ้ว ยืนยันคุณภาพด้วยรางวัล EISA “GAMING TV 2025-2026” ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดด้านนวัตกรรมเสียงและภาพของยุโรป โดยรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์เกมเมอร์ที่ต้องการประสิทธิภาพขั้นสูงสุด มาพร้อม คุณสมบัติ Game Master Mode, AMD FreeSync Premium Pro และ SuperWide GameView ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำหรับคอเกมที่ครบครันสำหรับการเล่นเกมที่เข้มข้น เน้นการตอบสนองเร็ว และช่วยเพิ่มความดื่มด่ำได้อย่างแท้จริง วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการผ่านตัวแทน TCL ทั่วประเทศแล้ววันนี้
“TCL ไม่เพียงแต่แข่งขันด้านคุณภาพและดีไซน์เท่านั้น แต่ยังมุ่งยกระดับประสบการณ์ทีวีภายในบ้านให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ดิจิทัลยุคใหม่ TCL TV C6K Premium QD-MiniLED TV ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ TCL ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคทั่วโลก ที่รวมความล้ำสมัย ความคุ้มค่า และฟังก์ชันอัจฉริยะไว้ในเครื่องเดียว” นายแกรี่กล่าว