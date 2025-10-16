ลูกช้างขาหักวัย 11 วันสู้ไม่ไหว! กลับดาวช้างแล้ว ทีมสัตวแพทย์ยกเป็น "ครู" ผู้บุกเบิกการผ่าตัดกระดูกช้างไทย

โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC แจ้งข่าวเศร้าของลูกช้างถูกแม่ทำร้ายจนยืนไม่ได้อายุ 11 วัน ไปวิ่งเล่นบนดาวช้างอย่างสงบแล้ว โดยทีมสัตวแพทย์ยกให้เคสนี้เป็น "ครู" ของหมอในหลายๆ สิ่ง และเป็นเคสแรกของไทยที่ทำให้เกิดการผ่าตัดกระดูกในช้าง
จากกรณีเรื่องราวบีบหัวใจของช้างเด็กอายุ 1 วันที่ถูกแม่เตะ ลูกช้างล้มนอนและลุกขึ้นยืนไม่ได้ เจ้าของจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง ในคืนวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าลูกช้างอยู่ในภาวะขาดน้ำ ระดับน้ำตาลต่ำ และพบการบวมของขาหน้าขวา เมื่อเอกซเรย์ดูพบว่ากระดูกขาหน้าท่อนบนหักเป็น 2 ท่อน ทางคณะสัตวแพทย์ได้ประชุมระดมสมองวางแผนการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิตลูกช้าง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ต.ค. เพจ "โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC" โพสต์แจ้งข่าวเศร้าลูกช้างตัวดังกล่าวกลับดาวช้าง ทางเพจระบุว่า "โรงพยาบาลช้างลำปางขอแจ้งข่าวร้ายว่าเด็กน้อยขาหักอายุ 11 วัน ไปวิ่งเล่นบนดาวช้างแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
สำหรับสาเหตุการตาย พรุ่งนี้เราจะได้ทำการผ่าพิสูจน์ต่อไป เคสนี้เป็นครูของหมอในหลายๆ สิ่ง แน่นอนว่าน้องเป็นเคสแรกของไทยที่ทำให้เกิดการผ่าตัดกระดูกในช้างเพื่อแก้ไขภาวะขาหน้าท่อนบนหัก .. ภาวะที่จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ อย่างไรก็ตาม เราหวังว่าในอนาคตจะต้องมีสักวันที่เราจะสามารถข้ามกำแพงนี้ไปได้สักที และในสถานการณ์ที่ยากลำบาก (และเหนื่อยมาก) ในช่วงนี้ มีสิ่งที่ชุบชูใจพวกเราอย่างหนึ่ง คือ ไม่ว่าหันไปทางไหนก็จะมีความช่วยเหลือทั้งที่ร้องขอและไม่ได้ร้องขอ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีแรงฮึดสู้กันมาได้เรื่อยๆ
- อ.ธีรชัย และ อ.สำราญ ที่ทั้งช่วยคิดและลงมือทำ รวมถึงประสานงานให้ทุกๆ อย่าง
- อ.อนุวัตร คุณหมอนพดลและทีมงานโรงพยาบาลลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกทุกอย่างตามที่เราร้องขอ
- อ.วรางทิพย์ ที่ให้คำแนะนำด้านโภชนาการของเด็กอ่อน
ทีมงานสัตวแพทย์ทุกท่านทั้งที่มาช่วยหน้างานและให้คำแนะนำเบื้องหลัง ขอบคุณจริงๆ ที่มาตามเสียงกรีดร้องของเราทุกครั้งเลยนะคะ สุดท้าย ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกๆ ทางนะคะ เราขอสัญญาว่าเราจะปรับปรุงและพัฒนาวงการสุขภาพช้างกันต่อไป เพื่อให้เพื่อนตัวโตของเรามีสุขภาพดี หากป่วยก็จะได้รักษาได้ดียิ่งขึ้นและหายป่วยได้กลับบ้านกันค่ะ"