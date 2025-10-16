สดุดีตำรวจกล้า EOD "ด.ต.สมศักดิ์" พลีชีพขณะเก็บกู้ระเบิดที่ปัตตานี สตช. พร้อมดูแลสวัสดิการเต็มที่

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" โพสต์สดุดีตำรวจกล้า "ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน" หัวหน้าชุด EOD ตชด.444 พลีชีพจากเหตุปะทะระหว่างเก็บกู้วัตถุระเบิด จ.ปัตตานี และพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเต็มที่
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. เพจ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" โพสต์ข้อความอาลัยตำรวจกล้า สดุดี "ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน" หัวหน้าชุด EOD ตชด.444 พลีชีพจากเหตุปะทะระหว่างเก็บกู้วัตถุระเบิด จ.ปัตตานี
ระบุว่า "สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน หัวหน้าชุด EOD ตชด.444 เสียชีวิตจากเหตุปะทะระหว่างเข้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิด ในปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย พื้นที่ อ.สายบุรี จว.ปัตตานี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสดุดีในความกล้าหาญ ทุ่มเท โดยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเต็มที่"