“เจนนี่ ฟีเวอร์” ประกาศถ้ายอดถล่ม 1,000 ล้านใน 10 วัน! เจ้าตัวขอแจก “บ้าน 1 หลัง” ฉลอง 11.11

เทศกาล “เจนนี่ ฟีเวอร์” สร้างปรากฏการณ์แรงทะลุโซเชียล ดันยอดขายพุ่งหลักร้อยล้าน ล่าสุดเจ้าตัวยังประกาศหากทำยอดขายพุ่งทะลุหลักพันล้านภายในเวลาเพียง 10 วัน “เจนนี่” เตรียมฉลองความสำเร็จใหญ่ แจก “บ้าน 1 หลัง” ในแคมเปญ 11.11
วันนี้ (15 ต.ค.) กระแส “เจนนี่ ฟีเวอร์” ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องในโลกออนไลน์ หลังแคมเปญช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ที่ผสานความบันเทิงเข้ากับการขายสินค้าแบบเรียลไทม์ สามารถทำยอดขายถล่มทลายกว่า 1,000 ล้านบาทในเวลาเพียง 10 วัน สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการอีคอมเมิร์ซไทย โดยนักวิชาการหลายคนตั้งข้อสังเกตวิเคราะห์ว่าเบื้องหลังความสำเร็จนี้ มาจากกลยุทธ์ “Shoppertainment” หรือ “ช้อปแบบบันเทิง” ซึ่งตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่ชื่นชอบความสนุก การมีส่วนร่วม และความรู้สึกใกล้ชิดกับคนดัง โดยมีการคอลแลบกับอินฟลูเอนเซอร์และศิลปินหลายราย สร้างคอนเทนต์แบบไลฟ์สด เกม และกิจกรรมร่วมสนุกต่อเนื่อง
ล่าสุด “เจนนี่” ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียส่วนตัว ขอบคุณผู้บริโภคที่ให้การตอบรับล้นหลาม พร้อมประกาศสุดปังว่า “ถ้า 10 วัน ได้ 1,000 ล้าน 11.11 นี้ แจกบ้าน 1 หลัง!”
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวสร้างกระแสฮือฮาทันทีในหมู่แฟนคลับและผู้ติดตาม ที่ต่างรอลุ้นกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ในแคมเปญ 11.11 ที่จะมาถึง