เขมรไร้แผนปรับกำลัง-เก็บกู้ทุ่นระเบิด ทัพภาค 2 เลื่อนถก RBC ไม่มีกำหนด

กองทัพภาคที่ 2 เผยภูมิภาคทหารที่ 4 กัมพูชา ไม่ทำตามเงื่อนไขจัดทําแผนการปรับกําลังและแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ชัดเจน จึงขอเลื่อนการประชุม RBC จากเดิม 15-17 ต.ค.ออกไปโดยไม่มีกำหนด
เมื่อวันที่ 14 ต.ค.กองทัพภาคที่ 2 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เผยแพร่เอกสารข่าวว่า จากการหารือระหว่างกองทัพภาคที่ 2 กับภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา ที่มีเป้าหมายในการจัดทําแผนการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่มีรายละเอียดปฏิบัติได้จริง มีการกําาหนดขั้นตอน วัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดการเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ซึ่งภายหลังการพบปะหารือ 2 ครั้ง และการส่งเอกสารโต้ตอบ 4 ครั้งในห้วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชายังไม่สามารถเสนอแผนการปฏิบัติ (Action plan) ที่ชัดเจน ในเรื่องการปรับกําลังเพื่อลดความขัดแย้ง และการกําหนดพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิด ตามข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ซึ่งกําหนดให้มีการหารือให้ได้ข้อยุติในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําาหนดไว้ร่วมกัน
ดังนั้น เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อตกลง ไม่ยื้อเวลา และป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริงในภายหลัง คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกองทัพภาคที่ 2 (RBC) จึงเลื่อนการประชุมออกไปโดยไม่มีกําหนด จนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะมีข้อเสนอที่สามารถลดความขัดแย้งได้อย่างเป็นรูปธรรม
กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันจะดําเนินการทุกมาตรการภายใต้กรอบความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง และปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 10 ต.ค.68 กองทัพภาคที่ 2 ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกองเลขานุการฯ ตามคำเชิญของฝ่ายกัมพูชา เพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee – RBC) ไทย – กัมพูชา สมัยวิสามัญ โดยครั้งนี้ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ
การประชุมมี พลตรี กัมปนาท วาพันสุ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ทำหน้าที่ประธานฝ่ายไทย และ พลจัตวา นิต ณารงค์ รองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่ 4 ทำหน้าที่ประธานฝ่ายกัมพูชา โดยได้หารือและพิจารณาประเด็นสำคัญร่วมกัน ดังนี้
1) ยืนยันให้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC
2) การกำหนดวันและเวลาการประชุมใน ห้วงวันที่ 15 -17 ตุลาคม 2568
3) การจัดสถานที่ประชุม ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดย กัมพูชาเป็นเจ้าภาพหลัก
4) การพิจารณาระเบียบวาระ และสาระสำคัญของการประชุม ประกอบด้วย แผนการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักกลับสู่ที่ตั้งปกติ ที่มีรายละเอียดสามารถปฏิบัติได้จริง ภายใต้การสังเกตการณ์และการตรวจสอบของกลุ่มประสานงาน (CG) รวมทั้ง ยืนยัน ความร่วมมือในการกำจัดทุ่นระเบิดตามหลักมนุษยธรรม
อย่างไรก็ตาม เมื่อฝ่ายกัมพูชายังไม่สามารถเสนอแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการปรับกําลังเพื่อลดความขัดแย้งและการกําหนดพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดได้ กองทัพภาคที่ 2 จึงขอเลื่อนการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนด