“แพรรี่ ไพรวัลย์” เตือนสติ! กระแสไลฟ์มาราธอน ชี้ "ความโลภ" ทำขาดทุน-ถูกหลอก

แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร โพสต์เตือนสติเจ้าของแบรนด์หลังกระแสไลฟ์มาราธอนของนักร้องสาว โดยมีบางคนถูกเอเยนซีหลอก แนะ "คนทุนไม่หนา" ให้ฉุกคิด
วันนี้ (15 ต.ค.) เฟซบุ๊ก แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ได้โพสต์ข้อความหลังกระแสไลฟ์ขายของมาราธอนของ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” นักร้องสาวคนดัง โดยระบุข้อความว่า "อยากไปขึ้นไลฟ์กับเขา อยากได้ยอดขายเยอะๆ ยอมลดราคาฉ่ำ ขาดทุน พูดไม่ออก บางคนถูกเอเยนซีหลอก บวกค่านายหน้าเกินเบอร์ แถมไม่ได้คิว สุดท้ายมานั่งเกาหัว โทษใครไม่ได้หรอกค่ะ ต้องโทษความโลภของตัวเอง สติเท่านั้น จบ"
และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่า
- "บางแบรนด์เสียเงินแล้วยังพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตอีกด้วย เสียงดังโวยวายแย่งกันพูด ทำลายบรรยากาศในไลฟ์ คนสาป เกิดดรามา คนตัดไปลงเต็ม TikTok มันคือการต่อยอดยังไงคะ"
- “แค่อยากจะเตือนว่า เห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างเท่านั้นเองค่ะ สำหรับคนตัวเล็กๆ และไม่ได้ทุนหนา แต่ถ้าคิดว่ายังไงก็คุ้มค่า จัดเลยค่ะ อันนี้มาดึงสติให้ได้ฉุกคิดเฉยๆ นะคะ”
- “เห็นบางคนมาอัดคลิปลง TikTok จะมาบ่นทำไมคะ ก็คุณอยากได้ยอด อยากไปขึ้นไลฟ์กับเขาเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาให้รอบด้านทุกครั้งก่อนการตัดสินใจค่ะ”