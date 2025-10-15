สหรัฐฯ-อังกฤษร่วมปราบปรามเครือข่าย 'สแกมไซเบอร์' เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งใหญ่ เล็งเป้ากลุ่มทุนกัมพูชา ยึดทรัพย์หลายพันล้านดอลลาร์

นักธุรกิจติดยศ 'ออกญา' เอี่ยวอาชญากรรม! "เฉิน จื้อ" เจ้าของ Prince Group ถูกสหรัฐฯ-อังกฤษเล่นงานฐานเป็นหัวหน้าเครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่! คอนเนกชันลึกซึ้งถึงอดีตผู้นำกัมพูชาถูกจับตา
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (14 ต.ค.) รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้ประกาศปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งสำคัญ โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่สัญชาติกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางในการล่อลวงเหยื่อด้วยโฆษณางานหรือหลอกให้รัก ก่อนจะบังคับคนงานให้ต้มตุ๋นเอาเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากทั่วโลก
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ได้กำหนดเป้าหมายเล่นงานบุคคล 146 รายที่เกี่ยวข้องกับ "Prince Group" กลุ่มบริษัทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สัญชาติกัมพูชา ในจำนวนนี้รวมถึง นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) วัย 38 ปี ซึ่งมีภาพถ่ายคู่กับนายฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลของกัมพูชาและประธานวุฒิสภาคนปัจจุบัน ในโอกาสที่นายเฉินได้รับบรรดาศักดิ์ "ออกญา" เมื่อปี 2020
"การฉ้อโกงข้ามชาติที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้ก่อความเสียหายแก่พลเมืองชาวอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์ เงินเก็บทั้งชีวิตต้องมลายหายไปในพริบตา" สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าว โดยมีข้อมูลระบุว่า เฉพาะในปี 2024 ปีเดียว พลเมืองสหรัฐฯ สูญเสียเงินให้พวกสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์
นายเฉิน จื้อ ถูกกล่าวหาสมคบคิดกับเครือข่ายฉ้อโกงและฟอกเงิน โดยศาลกลางในบรูคลินได้มีการยื่นคำฟ้องเปิดผนึกเมื่อวันอังคาร พร้อมกันนี้ สหรัฐฯ ได้ยึดเหรียญบิตคอยน์มูลค่าราว 15,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการปฏิบัติการฟอกเงิน และเรียกความเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นการดำเนินคดีเพื่อริบทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ในส่วนของสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินต่างๆ ของ Prince Group รวมถึงคฤหาสน์และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในกรุงลอนดอน เพื่อตัดนายเฉินและเครือข่ายของเขาออกจากระบบการเงินของสหราชอาณาจักร
"พวกผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังศูนย์สแกมที่น่าสยดสยองเหล่านี้ กำลังทำลายชีวิตประชาชนผู้อ่อนแอและซื้อบ้านหรูในลอนดอน เพื่อใช้จัดเก็บเงินของพวกเขา" อีเวตต์ คูเปอร์ รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรกล่าว
การสืบสวนพบรายละเอียดว่าคนงานที่ถูกล่อลวงให้เข้าไปทำงานในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group เช่น Golden Fortune Science and Technology Park ใกล้ชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม ถูกกักขังและทำร้ายหากทำงานไม่ได้ตามเป้าหรือพยายามหลบหนี
นอกจาก Prince Group แล้ว บริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตรในครั้งนี้ยังรวมถึง Jin Bei Group ซึ่งเป็นเจ้าของกาสิโนและถูกระบุว่าดำเนินการศูนย์สแกมเมอร์หลายแห่ง และ Byex Exchange แพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซี