ตื่นตา! ฉลามวาฬยักษ์โชว์ตัวใกล้เกาะจันท์ ชี้ชัด "ความอุดมสมบูรณ์" แห่งท้องทะเลไทย

กรมอุทยานฯ เผยคลิปวินาที ฉลามวาฬยักษ์โผล่โชว์ตัวใกล้เกาะจันท์ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าบริเวณนี้มีแพลงก์ตอนและอาหารธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” โพสต์คลิปวิดีโอวินาที ฉลามวาฬยักษ์โผล่โชว์ตัวใกล้เกาะจันท์ โดยรายงานว่า นายลำยอง ศรีเสวก หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 13 ตุลาคม 2568 ชาวประมงที่กำลังทำการประมงบริเวณหินสันฉลาม เกาะจันท์ ได้พบสัตว์ทะเลหายากชนิด "ฉลามวาฬ" (Rhincodon typus) ซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ใต้ท้องทะเล ได้ว่ายน้ำผ่านในเขตอุทยานแห่งชาติ สร้างความตื่นเต้นให้กับชาวประมงและนักท่องเที่ยวที่พบเห็น
ฉลามวาฬที่พบในครั้งนี้มีลำตัวยาวประมาณ 4 เมตร ถือเป็นวัยรุ่นตัวหนุ่ม เมื่อเทียบกับฉลามวาฬที่เจริญเต็มวัยซึ่งสามารถยาวได้ถึง 12-18 เมตร น้ำหนักหลายตัน ถึงแม้จะมีขนาดใหญ่โต แต่ฉลามวาฬกินอาหารเป็นแพลงก์ตอน สาหร่าย และปลาตัวเล็ก จึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
จากการสังเกตของชาวประมงผู้พบเห็น ฉลามวาฬตัวนี้อยู่ในสภาพแข็งแรงดี ว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่ว มีพฤติกรรมการหากินตามธรรมชาติ โดยเปิดปากกว้างกรองอาหารจากน้ำทะเล ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าบริเวณนี้มีแพลงก์ตอนและอาหารธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
"การปรากฏตัวของฉลามวาฬในเขตอุทยานแห่งชาติของเรา ถือเป็นข่าวดีและเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญว่าระบบนิเวศทางทะเลบริเวณนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งอาหารที่เพียงพอ และคุณภาพน้ำทะเลที่ดี" นายลำยอง กล่าว
ฉลามวาฬเป็นสัตว์ทะเลหายากที่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และอยู่ในบัญชีสีแดงของ IUCN (International Union for Conservation of Nature) ในระดับ "Endangered" หรือใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากถูกคุกคามจากการจับประมง การชนกับเรือ และมลภาวะทางทะเล
บริเวณหินสันฉลามที่พบฉลามวาฬในครั้งนี้ เป็นแนวปะการังและโขดหินใต้น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีปะการังหลากหลายชนิด ปลาสวยงาม และสัตว์ทะเลนานาพันธุ์ ถือเป็นหนึ่งในจุดดำน้ำยอดนิยมของนักดำน้ำทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลที่ต่อเนื่องของอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับความร่วมมือจากชุมชนชาวประมงและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทำให้ทะเลไทยยังคงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ทะเลหายาก
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว ชาวประมง และประชาชนทั่วไป หากได้พบเจอฉลามวาฬหรือสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ ควรรักษาระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่าย งดแตะต้อง ไล่ล่า หรือป้อนอาหาร เพราะอาจทำให้สัตว์เครียดและเปลี่ยนพฤติกรรมตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้แฟลช ขณะถ่ายภาพใต้น้ำ และขอความร่วมมือลดความเร็วเรือ เมื่อพบสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการชน นอกจากนี้ขอบันทึกภาพและแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการอนุรักษ์และติดตามประชากรสัตว์ทะเล
การพบเจอฉลามวาฬในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้น แต่ยังเป็นการเตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ทุกการกระทำเล็กๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลาสติก การไม่ทิ้งขยะลงทะเล หรือการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ล้วนมีส่วนช่วยให้ "ยักษ์ใหญ่สุภาพ" และสัตว์ทะเลอื่นๆ สามารถอาศัยอยู่ในท้องทะเลไทยได้อย่างยั่งยืนสืบไป