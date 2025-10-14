เซ็นทรัล คิกออฟบิ๊กแคมเปญใหญ่แห่งปี “Central Anniversary 2025” จัดเต็มโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดเดือนตุลาคม พร้อมรับ iPhone 17 Pro และอื่นๆ อีกมากมาย

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดสติเนชันแห่งความสุขที่สร้างแรงบันดาลใจ ในทุกช่วงเวลาของชีวิต ของคนในทุกไลฟ์สไตล์และทุกเจเนอเรชัน ฉลองคิกออฟแคมเปญใหญ่ “Central Anniversary 2025” ภายใต้คอนเซปต์ “Fall in love with every visit” ตกหลุมรักทุกครั้งที่มา มอบประสบการณ์ช้อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าคนสำคัญ ที่ขนทัพแบรนด์ดัง
มาพร้อมคอลเลกชันใหม่ ในทุกหมวดหมู่สินค้า ตลอดจนของขวัญและกิจกรรมสุดพิเศษตลอดเดือนตุลาคม ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. – 31 ต.ค. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างเซ็นทรัล
“Central Anniversary 2025” ทำลูกค้าตกหลุมรักซ้ำ ๆ ไปกับสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำ จนขอช้อปวนไปด้วยความเต็มใจกับโปรโมชันคุ้มหลายต่อ และสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ไม่ว่าจะเป็น….
• สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30% ครบครัน ครอบคลุม ในทุกหมวดหมู่ ทั้งแบรนด์บิวตี้ แบรนด์แฟชั่น สินค้าเกี่ยวกับบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึง สินค้าคอลเลกชันพิเศษ ลิมิเต็ด อิดิชัน
• รับสิทธิพิเศษรวมสูงสุด 43% ทั้งรับคูปองแทนเงินสด, คูปองดิจิทัล, ส่วนลดเพิ่มเมื่อใช้คะแนนเดอะวัน ,ส่วนลดเพิ่มจาก Central App และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน (เมื่อช้อปตามเงื่อนไข)
• แลกรับ เซ็ตกระเป๋า Central Harmony Bag set จำนวน 1 เซ็ต เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไปต่อวัน พิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตกสิกรไทย ช้อปครบ 17,000 บาทขึ้นไปต่อวัน (จำนวนจำกัด)
• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 (เดอะวัน) และ บัตรมาสเตอร์การ์ด
- รับคูปองแทนเงินสด 150 บาท เมื่อแลกคะแนน The 1 เพียง 1,000 คะแนน ผ่านแอปพลิเคชั่นเดอะวัน (จำกัด 2 สิทธิ์ต่อท่าน / 10,000 สิทธิ์ตลอดรายการ / จำกัด 1 คูปองต่อใบเสร็จ)
- รับฟรี! โทรศัพท์ iPhone 17 Pro 256 GB มูลค่า 43,900 บาท เมื่อช้อปสะสมต่อวันผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดครบ 400,000 บาทขึ้นไป ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน / 8 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• วันที่ 8 – 11 ต.ค. 68 รับคูปองส่วนลด 1,000 บาท เมื่อแลกคะแนน The 1 เพียง 1,000 คะแนน
ผ่านแอปพลิเคชั่น The 1 (ใช้ซื้อสินค้าขั้นต่ำ 10,000 บาท / จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน / จำกัดวันละ 500 สิทธิ์)
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฉลองครบรอบห้างเซ็นทรัลอย่างยิ่งใหญ่ กับแคมเปญ "Central Anniversary 2025" ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. – 31 ต.ค. 68 ที่ห้างเซ็นทรัล ทุกสาขาทั่วประเทศ และห้ามพลาด! สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับนิทรรศการงานดอกไม้สุดยิ่งใหญ่แห่งปี 24 ต.ค. – 28 ต.ค. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม
พร้อมช้อปสนุกกับหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างเซ็นทรัล ทั้ง Central App ช้อปบนเว็บไซต์ www.central.co.th, ช้อปผ่านช่องทาง Central Chat & Shop หรือช้อปผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และอินบ็อกซ์ของห้างเซ็นทรัล Facebook Page : Central Department Store คลิก www.facebook.com/CentralDepartmentStore หรือ Central Tiktok Shop