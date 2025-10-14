เพจดังฉะ! "นักสิทธิฯ ไทย" ตอบ "แถแบบกระจอก" ปมเขมรใช้โล่มนุษย์ ชี้ "อังคณา-สุนัย" เมินคนไทยถูกละเมิด สวนกลับ "นักสิทธิมนุษยชนไทยมีไว้ทำไม"

เพจดังตั้งคำถามถึงจริยธรรมของนักสิทธิมนุษยชนไทยอย่าง คุณสุนัย และ คุณอังคณา ที่ไปออกรายการ "เปิดปากกับภาคภูมิ" โดยเฉพาะกรณีความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้โพสต์มองว่าคำตอบของทั้งสองท่านที่หลีกเลี่ยงการตอบตรงๆ เรื่องการประณามกัมพูชาที่ใช้โล่มนุษย์และโจมตีพลเรือนไทย เป็นการ "แถ" ที่น่าผิดหวัง ชี้ขาดความรับผิดชอบต่อคนไทยผู้เสียหาย พร้อมจี้ถามว่าการแสดงความกังวลของนักสิทธิฯ มีไว้แค่ปกป้องคนบางกลุ่มที่ตนเองเห็นด้วยเท่านั้นหรือไม่
วันนี้ (14 ต.ค.) เพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" ได้ออกมาโพสต์ข้อความน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นของกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนในไทย ที่ออกมาปกป้องประชาชนชาวเขมรอย่างออกนอกหน้าผ่านรายการ "เปิดปากกับภาคภูมิ" ของไทยรัฐทีวี กรณีความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา โดยผู้โพสต์มองว่าทั้งสองท่านหลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามตรงๆ เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรสิทธิมนุษยชนไทยเมื่อกัมพูชาใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์และโจมตีเป้าหมายพลเรือนไทย
ผู้เโพสต์ประณามการตอบของ คุณสุนัย ว่าเป็นการ "แถแบบกระจอก" ที่อ้างถึงแถลงการณ์ของรัฐบาลไทยใน UN แทนที่จะตอบถึงการกระทำของตนเอง ขณะที่การตอบของ คุณอังคณา ที่ยกเอาการตอบโต้ทางทหารของไทยมาเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่วิจารณ์ฝ่ายกัมพูชา ก็ถูกมองว่าเป็นการแถที่ไร้เหตุผล เพราะไม่สามารถแยกแยะระหว่างเป้าหมายทางทหารกับพลเรือนได้
ทางเพจตั้งคำถามว่านักสิทธิมนุษยชนไทยมีไว้ทำไม เมื่อพวกเขาเลือกที่จะเพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิที่เกิดกับคนไทย (รวมถึงกรณีเหตุการณ์รุนแรงในภาคใต้) แต่กลับให้ความสนใจแต่ "คนเขมร" หรือ "โจรใต้" พร้อมทั้งตำหนิพฤติกรรมของนักสิทธิฯ ที่มักจะดูถูกและด้อยค่าผู้เห็นต่างว่าเป็น "คนคลั่งชาติ" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเฉพาะกับผู้ที่เห็นด้วยกับตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"นักสิทธิมนุษยชนไทยมีไว้ทำไมภาค 2 นักข่าวถามแต่ยังใช้ทักษะการแถแบบกระจอก บอกเลยนะ เรื่องรถแห่คุณกัน มันมีความคิดเห็นสองฝั่งแหละครับอันนี้ผมเข้าใจสังคมไทย ก็ว่ากันไปแล้วแต่ละคนจะมองนะครับ ผมไม่ก้าวล่วงคนเห็นด้วยหรือเห็นต่าง ทั้งสองท่านนี้ออกมาพูดก็เป็นข้อมูลอีกฝั่งที่น่ารับฟังแต่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนักสิทธิมนุษยชนไทยมีไว้ทำไมภาค 2
เนื่องจากรายการของไทยรัฐ ที่ชื่อเปิดปากกับภาคภูมิ โดยคุณภาคภูมิได้เชิญทั้งคุณ สุนัย และ คุณ อังคณา พลพรรคนักสิทธิมนุษยชนไปนั่งคุย
มีตอนหนึ่งที่คุณภาคภูมิได้ถามทั้งสองท่านว่า ประชาชนตั้งคำถามว่านักสิทธิไทย เมื่อฝ่ายกัมพูชาเอาเด็กและคนแก่มาเป็นโล่มนุษย์ แล้วทางนักสิทธิ มนุษยชนไทยทำอะไร?
คุณสุนัยตอบอย่างแถๆแถมด่าคนที่ตั้งคำถามด้วยว่า เขา(คุณสุนัย)มีปัญหากับคนที่ตั้งคำถามแบบนี้มาก ไม่รู้ว่าคนที่ตั้งคำถามเอาหัวไปมุดที่ไหนมา ไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่า ขนาดรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการที่ UN ประนามว่า กพช. ทำตัวเป็นเหยื่อและใช้โล่ห์มนุษย์ ทางองค์กรสื่อมวลชนก็ประนามเช่นกัน
คือถ้าคุณจะแถคุณจะโกหกคนอื่นคุณแถได้ครับ แต่สำหรับผม พูดแถแบบนี้ผมเรียกแถแบบกระจอก อันนี้อย่าโกรธกันนะมันเรื่องจริง นักข่าวเขาถามความหมายว่า พวกนักสิทธิมนุษยชน หรือองค์กรสิทธิมนุษยชนในไทยเคยออกมาประนามออกมาพูดไหมเรื่องเขมรเอาคนมาเป็นโล่ห์มนุษย์
เขาถามตัวคุณและพลพรรคนักสิทธิทั้งหลายว่ามีบทบาทอะไรบ้างไหม คุณดันไปตอบว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทย ก็ยังไปพูดใน UN เห้ย อันนั้นมันหน้าที่รัฐบาลไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องทำครับ แต่คำถามจากประชาชนชาวไทยอยากรู้ และนักข่าวเขาเอาไปถามแทนคนไทย เขาถามชี้ไปที่ตัวคุณและพวกพ้องนักสิทธิรวมถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนไทย ว่าทำอะไรไปบ้าง
คุณเล่นไม่ตอบตรงๆ แล้วยังวิ่งไปหลบหลังกระทรวงการต่างประเทศอีก (แถมยังโหน กต.อีกต่างหาก) ผมไม่เชื่อว่าคนที่มีการศึกษาสูงและทำหน้าที่การงานด้านนี้อย่างคุณสุนัย จะฟังคำถามนักข่าวไม่เข้าใจ แต่คุณสุนัยเลือกตอบแบบแถกระจอก กระจอก
ซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยกับคุณอังคณา ที่พอเวลามีคนถาม นักสิทธิมนุษยชนและคุณอังคณาเอง เคยออกมาร้องเรียนกัมพูชาหรือไม่ ในกรณีที่กัมพูชาโจมตีที่หมายทางพลเรือนของไทย คุณอังคณาตอบว่า พวกเราก็มีความกังวล แต่ฝ่ายไทยเองก็มีการใช้เครื่องบิน F-16 ไปทิ้งระเบิดฝ่ายกัมพูชาเสียชีวิตจํานวนมาก
คือถ้าจะตอบว่านักสิทธิมนุษยชนไทยไม่ได้ทำอะไรเลย ก็หน้าบางใช่ไหมครับคุณอังคนา เลยบอกว่าที่ไม่พูดเพราะไทยไปทิ้งระเบิดใส่ทหารเขมรตายจำนวนมาก
คุณเป็นถึง ส.ว. นักสิทธิมนุษยชน คุณแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนคือเป้าหมายทางทหาร หรือเป้าหทายทางพลเรือนเหรอครับ
ทหารรบกันมันต้องมีสูญเสียครับเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันทั้งสองฝ่าย แต่กรณีนี้พลเรือนไทยได้รับบาดเจ็บล้มตายไปมากมาย หมอพยาบาลในโรงพยาบาลต้องขนคนไข้หนีตายออกมาก็อีกและคุณมีความรู้ ทำงานมานานเป็นถึง ส.ว.ร่างกฎหมายต่างๆนานา จะไม่รู้ไม่เข้าใจคำถามที่คนเขามาถามก็ไม่ใช่ แต่ก็เลือกที่จะแถไปแบบสีข้างถลอก แถแบบกระจอก
ผมก็อยากใช้คำพูดของคุณสุนัยที่พูดในรายการของไทยรัฐถามกลับว่า พวกนักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะคุณสุนัย และ คุณอังคณา เอาหัวไปมุดที่ไหนมาครับเลยมองเห็นแค่คนเขมร โจรใต้ เวลาคนไทยแท้ๆโดนละเมิด หัวคุณเอาไปมุดรูไหนอยู่เหรอครับ?พวกนักสิทธิมนุษยชนบางคน(อันนี้ไม่ได้ว่าทั้งคุณสุนัยและอังคณานะ ถ้าไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็แล้วไปนะครับ)และพวกพ้องนักวิชาการ รวมไปจนถึงคนที่มีแนวคิดเสรีภาพเหนือสิ่งอื่นใดพวกคุณหยุดได้แล้วนะครับที่ชี้คนเห็นต่างในเรื่องนี้ว่า เป็นคนคลั่งชาติแบบนั่นแบบนี้พวกคุณคือผู้ที่ออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมของความเป็นคน สิทธิพื้นฐานของคน เรียกร้องความเท่าเทียมการแสดงความคิดเห็น
แต่พอมาวันหนึ่งมีคนเห็นต่างออกมาพูดสิ่งที่ขัดกับความคิดเห็นของพวกคุณเมื่อพวกคุณไม่พอใจ ก็มักก็ไปดูถูกด้อยค่า ไปหยามหมิ่นเกียรติความเป็นมนุษย์ของคนอื่น คือสรุปสิทธิความเป็นมนุษย์หรือการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีแค่คนที่เห็นเหมือนพวกคุณใช่ไหมครับ?คือที่ผมออกมาคือ ทนไม่ไหวละกับการเห็นพฤติกรรมของ นักสิทธิมนุษยชนไทย ซึ่งเขาควรจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไทยทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องนี้แต่หลายครั้ง หลายกรณี กลุ่มนักสิทธิมนุษยชนไทย ไม่ได้ทําหน้าที่ของตนเอง ละเลย ไม่สนใจ เพราะแสงไม่มีพอที่จะส่องพวกเขาให้เด่นขึ้นมา
กรณีภาคใต้ ประชาชนตายไปเท่าไหร่ พระตายไปเท่าไหร่ คนไทยมุสลิมที่บริสุทธิ์ตายไปเท่าไหร่ พวกคุณเคยออกมาทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง มีแต่จะเข้าข้างโจรใต้ นี้ยังไม่รวม ส.ส. ของพรรคการเมืองหนึ่งอีกนะครับ ไม่รู้ว่าท่านเป็น ส.ส.ผู้ทรงเกียรติหรือเป็นแนวร่วมโจรใต้กันแน่
เรื่องแม่ลูก ประชาชนและพนักงาน 711 ที่ตาย นักสิทธิทำอะไรไปแล้วบ้าง? ภาพยายร้องไห้อุ้มหลานเลือดอาบตัวไปที่ ร.พ. คนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทหาร นักสิทธิมนุษยชนไทยทําอะไรบ้าง
จึงเป็นคำถามตัวโตๆว่า นักสิทธิมนุษยชนไทยมีไว้ทำไม?
ผมจะไม่โพสเรื่องนี่ละนะ จะเอาเวลาไปหาข้อมูลฝั่งเขมรมาโพส เพื่อเป็นประโยชน์ให้ความรู้ความเข้าใจและหลักฐานต่างๆให้คนไทยครับ"