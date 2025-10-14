xs
โล่งใจ! “BJ เกาหลี” กลับถึงบ้านแล้ว หลังหายตัวกลางไลฟ์สดประท้วงในกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังกลายเป็นข่าวใหญ่ “BJ ชายชาวเกาหลี” ที่หายตัวไปขณะไลฟ์สดประท้วงหน้า “ศูนย์อาชญากรรมวอนกูดันจี” ในกรุงพนมเปญ ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้ว บล็อกเกอร์ใน Naver เผยว่าเขาเดินทางกลับถึงเกาหลีเช้าวันที่ 14 ต.ค. โพสต์ยืนยัน “ผมยังมีชีวิตอยู่ เพียงแค่ต้องหนีการติดตาม“ ขณะนี้แฟนคลับต่างรอการไลฟ์สดครั้งต่อไปของเขาอย่างใจจดใจจ่อ

วันนี้ (14 ต.ค.) เฟซบุ๊ก "Star Candys R" ได้ระบุข้อความว่า “ท่ามกลางกระแสข่าวอาชญากรรมที่คนเกาหลีตกเป็นเหยื่อการลักพาตัวและกักขังในประเทศกัมพูชา ล่าสุดมีรายงานจากสื่อเกาหลีว่า “BJ” หรือสตรีมเมอร์ชายชาวเกาหลีรายหนึ่ง ได้เดินทางไปยังกัมพูชาด้วยตนเองเพื่อจัดการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์แบบ “ประท้วงคนเดียว”

เขายืนอยู่หน้าศูนย์อาชญากรรม “วอนกูดันจี (원구단지)” ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญ และเป็นที่รู้จักว่าเป็นฐานขององค์กรอาชญากรรมจีน โดยถือป้ายพร้อมตะโกนข้อความว่า “ปล่อยตัวคนเกาหลีเดี๋ยวนี้” การประท้วงดังกล่าวถูกถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม “숲 (SOOP)” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา

ระหว่างการไลฟ์สด เขาตะโกนข้อความว่า
•“ปล่อยตัวคนเกาหลีตอนที่ยังพูดดีๆ อยู่”
•“ปล่อยเหยื่อที่ถูกกักขังทั้งหมด”
•“ถ้าปล่อยคนเกาหลี ฉันจะกลับเกาหลีทันที”

ในระหว่างถ่ายทอดสด BJ รายนี้ยังบรรยายลักษณะพื้นที่ว่า “ดูเหมือนภายในว่างเปล่า กำแพงอิฐสูงประมาณ 2 เมตร และมีรั้วลวดหนามเพิ่มอีก 1 เมตร รวมสูงราว 3 เมตร”

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เริ่มตึงเครียดเมื่อมีชายคนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มในพื้นที่ เดินออกมาจากภายในและใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพใบหน้าของเขาอย่างจงใจ ทำให้ BJ ตะโกนถามด้วยความไม่พอใจว่า “ถ่ายทำไม” แต่ชายคนนั้นไม่ตอบก่อนจะเดินจากไป ท่ามกลางความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสด

หลังเหตุการณ์ดังกล่าว แพลตฟอร์ม “숲 (SOOP)” ได้ส่งข้อความเตือนในช่องแชตแบบเรียลไทม์ว่า “อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของคุณ มีการยืนยันว่าชาวท้องถิ่นบางคนกำลังถ่ายใบหน้าของคุณอยู่” พร้อมขอให้เขายุติการถ่ายทอดสดทันที

ในที่สุด BJ รายนี้จึงยุติการไลฟ์ หลังจากมีผู้ชมพร้อมกันมากกว่า 20,000 คน

ต่อมา เวลา 19.50 น. วันเดียวกัน เขาได้โพสต์ข้อความในกระดานประกาศของแพลตฟอร์ม ระบุว่า “ตอนนี้กำลังกลับที่พัก แต่คนขับรถพยายามจะพาผมไปลงที่อื่น จึงทำทีเหมือนกำลังไลฟ์อยู่ ตอนนี้ระวังตัวอยู่เพราะกลัวหน้าจะถูกเผยแพร่ อย่ากังวลไปครับ”

เพียง 5 นาทีต่อมา เวลา 19.55 น. เขาโพสต์อีกครั้งว่า “ฝนตกหนักมากแบบเฉียบพลัน ทำให้ไปที่พักไม่ได้ ตอนนี้เหมือนถูกขังอยู่ครับ” หลังจากนั้นก็ไม่มีการอัปเดตใด ๆ อีกเลย และจนถึงขณะนี้ เขายังไม่กลับมาออกอากาศอีก

ที่มา: 인사이트 (Insight Korea)

ต่อมามีการเผยความคืบหน้าล่าสุด โดยระบุข้อความว่า “อัปเดตนะคะ โพสต์จากบล็อกเกอร์คนหนึ่งใน 네이버 ว่าเขากลับมาถึงเกาหลีเมื่อเช้าวันนี้ 14 ต.ค.แล้ว โดยเผยว่า BJ โพสต์ระบุข้อความว่า "ในหลายๆ ที่ผมถูกทำให้เป็นคนตายไปแล้ว แต่ผมยังมีชีวิตอยู่ และเพื่อหลบหนีการติดตาม ผมได้แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโฮจิมินห์ เวียดนาม และเพิ่งเดินทางถึงเกาหลีแล้วในตอนนี้"







