เปิดตัว "สตรีทอาร์ตคิงภูมิพล" ใจกลางเมืองชุมพร "แก้มลิง น้ำพระทัย ดับภัยน้ำท่วม"

มูลนิธิสานต่อที่พ่อทำ เปิดตัวสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล ชุมพร จังหวัดที่ 25.2 "แก้มลิง น้ำพระทัย ดับภัยน้ำท่วม" รำลึกโครงการพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ ๙ แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ทั้งขุดคลองลัดออกสู่อ่าวไทย และโครงการแก้มลิงหนองใหญ่
วันนี้ (13 ต.ค.) มูลนิธิสานต่อที่พ่อทำ นำโดย นายชวัส จำปาแสน หรือครูอะไหล่ ได้จัดสร้างพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ภายใต้โครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล (Street Art King Bhumibol) จังหวัดที่ 25.2 ที่อาคารชุมสายโทรศัพท์ชุมพร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมืองฯ จ.ชุมพร โดยจัดสร้างตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา บนผนังอาคารดังกล่าว กระทั่งผลงานเสร็จสมบูรณ์ และทำพิธีส่งมอบผลงานภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมกับกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
สำหรับผลงานสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล จังหวัดที่ 25.2 ชุมพร มีชื่อผลงานว่า "แก้มลิง น้ำพระทัย ดับภัยน้ำท่วม" เพื่อรำลึกถึงโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ หรือที่เรียกว่า "แก้มลิงหนองใหญ่" เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดชุมพร เป็นแหล่งน้ำสำคัญเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภคและการท่องเที่ยวให้พสกนิกรชาวชุมพร เนื่องจากในอดีตจังหวัดชุมพรประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในหลวง รัชกาลที่ ๙ เคยเสด็จพระราชดำเนินติดตามปัญหาอุทกภัยด้วยพระองค์เอง พร้อมพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ 2 โครงการ ได้แก่ การขุดคลองลัดที่ชื่อว่า คลองหัววัง-พนังตัก ไปยังอ่าวไทย และโครงการแก้มลิงหนองใหญ่
ผลงานประกอบด้วยพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอัญเชิญพระราชดำรัส ความว่า "ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้นยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคน ทุกฝ่าย ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใด ก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่น" ซึ่งเป็นพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2534
นายชวัส กล่าวว่า โครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2561 จัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไม่อยากให้คนไทยลืมพระองค์ท่าน ทั้งคำสอนและแบบอย่างที่ดีงาม รวมทั้งการทรงงานเพื่อคนไทยทุกคน สิ่งที่ทำให้พระองค์ท่านไม่เลือนหายไปจากความทรงจำของคนไทย คือการที่คนไทยทุกคนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ปฎิบัติงานตามหน้าที่ ตามกำลังความสามารถของตน จึงเกิดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลในครั้งต่อไป สามารถติดตามรายละเอียด และช่องทางสนับสนุนโครงการได้ที่เฟซบุ๊ก Street Art King Bhumibol และติ๊กต็อก @streetartkingbhumibol