14 ต.ค. วันสุดท้าย! ไมโครซอฟต์หยุดสนับสนุน Windows 10 คอมเก่าระวังเสี่ยงภัยคุกคามไซเบอร์

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ ไทยเซิร์ต เตือนผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10 ให้เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หลังไมโครซอฟต์ประกาศ สิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุน 14 ต.ค.นี้
วันนี้ (13 ต.ค.) ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ThaiCERT) ออกประกาศเตือนผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10 ให้เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หลังบริษัทไมโครซอฟท์ประกาศอย่างเป็นทางการว่า Windows 10 จะสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุน (End of Support) ในวันที่ 14 ต.ค. 2568
เมื่อถึงวันดังกล่าว Windows 10 จะไม่ได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยอีกต่อไป ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานระบบนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น Malware Ransomware หรือการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล อาจทำให้ข้อมูลสำคัญรั่วไหลหรือถูกเรียกค่าไถ่ เพื่อความปลอดภัย ThaiCERT แนะนำให้เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ดังนี้
1. อัปเกรดระบบปฏิบัติการ พิจารณาอัปเกรดเป็น Windows 11 หรือเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการอื่นที่ยังได้รับการสนับสนุน เพื่อให้ได้รับการอัปเดตความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
2. จำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต หากจำเป็นต้องใช้ Windows 10 ต่อไป ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ
3. ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ทันสมัย ติดตั้งและอัปเดตโปรแกรม Anti-Virus อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยตรวจจับภัยคุกคามใหม่ ๆ
4. ระมัดระวังไฟล์แนบและลิงก์ หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์หรือคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันมัลแวร์แฝง
5. ตั้งค่ารหัสผ่านและเปิด 2FA ใช้รหัสผ่านที่รัดกุม ไม่ซ้ำกัน และเปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2FA) หากมีให้เลือก
6. สำรองและเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ สำรองไฟล์สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และใช้การเข้ารหัสป้องกันข้อมูลรั่วไหล