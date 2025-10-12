เคลียร์ทุ่นระเบิดบ้านหนองหญ้าแก้วได้แล้วกว่า 15,000 ตร.ม.จากพื้นที่สีแดง 1 แสน ตร.ม.คาดเสร็จใน 1 สัปดาห์ นับหนึ่งยึดคืนพื้นที่

เผยพื้นที่ไม่ปลอดภัยบ้านหนองหญ้าแก้วมีกว่า 1 แสนตาราเมตร ทำแผนเก็บกู้ 4 โซน คืนพื้นที่ปลอดภัยโซนแรกได้แล้ว 15,042 ตร.ม. คาดเคลียร์ได้ทั้งหมดภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนลุยต่อที่บ้านหนองจาน ทภ.1 เผยดำเนินการอยู่ในพื้นที่ซึ่งยึดคืนมาได้ช่วงศึก 5 วันเมื่อปลายเดือน ก.ค.
กองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจ 12 (ฉก.12) รายงานการตรวจพบทุ่นระเบิด ในพื้นที่ปฏิบัติการ บ้านหนองหญ้าแก้ว ประจำวันที่ 12 ต.ค. 68 โดยตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN จํานวน 2 ทุ่น ในลักษณะพร้อมใช้งาน เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกู้ตามขั้นตอนเรียบร้อย
สรุปการปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่ 10 ต.ค. - ปัจจุบัน ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรวม 5 ทุ่น ชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN สภาพพร้อมใช้งาน ทั้ง 5 ทุ่น
พันโทศราวุธ สระทองเทียน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจ 12 กองกำลังบูรพา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ระบุว่า. แผนดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่หนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่จะทำการถางป่าหญ้าเพิ่มเติม จากเมื่อวานนี้ และใช้กําลังเจ้าหน้าที่เดินตาม ซึ่งคาดว่าจะทําให้พบทุ่นระเบิดที่ตกค้างเพิ่มเติม
สําหรับพื้นที่ ที่ไม่ปลอดภัยที่หนองหญ้าแก้ว ที่จํากัดวงเป็นพื้นที่สีแดงมีประมาณ 102,874 ตารางเมตร ในจํานวนนี้ได้แบ่ง เป็น 4 โซน ซึ่งโซนเอมีอยู่ประมาณ 29,726 ตารางเมตร ในการตรวจค้นทุ่นระเบิดและทําพื้นที่ให้ปลอดภัย
ปัจจุบันสามารถคืนพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้ว 15,042 ตารางเมตร ส่วนที่เหลือคาดว่า จะใช้ระยะเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากมีอุปสรรคของสภาพอากาศเข้ามาเป็นปัจจัยสําคัญในการทำงาน ซึ่งการดําเนินการทั้งหมด ต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย .
พ.อ.ภิชฌ์ยุทธ พรหมโท รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 ระบุว่า พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ที่ทําการเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้างนั้น เป็นแผนประจําปีของ นปท. หรือ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดทางด้านมนุษยธรรม เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดด้านมนุษยธรรมของประเทศไทย ซึ่งเราได้ส่งแผนไปที่ออตตาวาอยู่แล้ว แต่ในหลายปีที่ผ่านมา ทางไทยไม่สามารถปฏิบัติการพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยถูกกัมพูชาขัดขวางมาโดยตลอด
แต่พอฝ่ายความมั่นคงไทยสามารถยึดคืนพื้นที่ดังกล่าวกลับขึ้นมาได้เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ถึงเพิ่งเข้ามาเคลียร์พื้นที่
อุปสรรคสําคัญ คือ ฝนที่ส่งผลต่อการทํางาน ซึ่งหากจะให้ครบทั้ง 4 โซน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
ส่วนพื้นที่บ้านหนองจานจะอยู่ในแผนต่อไปหลังเสร็จสิ้นที่พื้นที่หนองหญ้าแก้วแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นการคืนพื้นที่อธิปไตยไทยได้หรือไม่ พันเอก ภิชฌ์ยุทธ ระบุว่า ถือว่าได้ เป็นการนับหนึ่ง และเป็นไปตามขั้นตอน ขณะเดียวกันก็จะเห็นว่าทางจังหวัดก็เริ่มซักซ้อมแผนอพยพแล้วเช่นเดียวกัน
ส่วนทุ่นระเบิดที่พบนั้นยืนยันได้หรือไม่ว่าที่ผ่านมากัมพูชาไม่เคยดําเนินการตามข้อตกลง รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 ระบุว่า ก็เป็นส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ พื้นที่อธิปไตยไทยของเรา เราสามารถทำได้เลย โดยไม่ต้องขออนุญาต เราแค่ทําหนังสือแจ้งเท่านั้น เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด เพียงแต่ที่ผ่านมาทางกัมพูชาจะอ้างว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ ที่ผ่านมาฝ่ายไทยก็ไม่อยากจะให้มีปัญหา แต่ตอนนี้เราเห็นว่าทําได้ เราก็ทําทันที .