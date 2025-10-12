แรงมาก!ร้านอาหารจีนในไทยติดภาพ “ฮุน เซน” ไว้บนพื้นหน้าประตู ให้ลูกค้าเหยียบผ่าน (ชมคลิป)

เพจ “ปราชญ์ สามสี” โพสต์คลิปไวรัล ร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งในไทยติดภาพ “ฮุน เซน” ไว้บนพื้นทางเข้า ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เดือด หลังเห็นลูกค้าเดินเหยียบบางรายมีขยี้เท้าซ้ำๆ ด้านเพจระบุเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
วันนี้ (12 ต.ค.) เพจ "ปราชญ์ สามสี" ได้โพสต์คลิปวิดีโอร้านอาหารจีนแห่งหนึ่ง มีการติดภาพหน้า ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ไว้บริเวณพื้นหน้าประตูทางเข้าร้านอาหาร โดยในคลิปมีลูกค้าที่กำลังเดินเข้าร้านได้เดินเหยียบบนภาพดังกล่างด้วย โดยโพสต์ระบุข้อความว่า "สรุปน่าจะเป็นร้านอาหารจีนในไทยครับ.....เจอแหล่งข้อมูลและเหตุการณ์เกิดน่าจะประมาณสิงหาคม 55555"
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เคยเกิดกรณีคล้ายกันในประเทศญี่ปุ่น เมื่อหญิงชาวกัมพูชารายหนึ่งเปิดร้านอาหารจำหน่ายอาหารไทย เวียดนาม และกัมพูชา แต่กลับนำ “ธงชาติไทย” มาปูบนพื้นทางเข้าร้าน ทำให้ผู้ที่เดินเข้าออกต้องเหยียบธงชาติ กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ ทั้งจากคนไทยและชาวญี่ปุ่น จนร้านถูกลูกค้าบอยคอต ไม่มีใครเข้ามาใช้บริการ ส่งผลให้ยอดขายตกฮวบและสุดท้ายต้องปิดกิจการลง โดยเจ้าของร้านออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตา ยอมรับว่า “ไม่มีอารมณ์ทำงาน” หลังถูกโจมตีอย่างรุนแรง
