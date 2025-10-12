"แอ็บซอร์บา" แบรนด์เสื้อผ้าเด็กจากฝรั่งเศส ยุติจำหน่ายในไทย 30 มิ.ย. 69

ผลิตภัณฑ์แอ็บซอร์บา (Absorba) แบรนด์เสื้อผ้าเด็กสัญชาติฝรั่งเศส เตรียมยุติจำหน่ายในไทย 30 มิ.ย. 69 หลังจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าชั้นนำมานานถึง 40 ปี
วันนี้ (12 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เฟซบุ๊ก Absorba TH ของผลิตภัณฑ์แอ็บซอร์บา (Absorba) แบรนด์เสื้อผ้าเด็กสัญชาติฝรั่งเศส โพสต์ข้อความเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (10 ต.ค.) ระบุว่า ขอขอบคุณคุณแม่ทุกท่านจากหัวใจ ที่ให้เราได้ร่วมเคียงข้าง และสร้างรอยยิ้มให้กับลูกน้อย ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา Absorba TH จะยุติการจำหน่ายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2569 เป็นต้นไป เพื่อแทนคำขอบคุณจากเรา Absorba TH ขอมอบโปรโมชันสุดพิเศษ เพื่อคุณแม่คนพิเศษทุกท่าน ลดทั้งร้าน 50% ทุกชิ้น (ยกเว้นสินค้า New Collection) ช้อปสินค้า 3 ชิ้นขึ้นไป ลดเพิ่มเป็น 60% โปรโมชันแทนคำขอบคุณ ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. ถึง 31 ต.ค. 2568 ที่ Absorba ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกสาขา (ยกเว้น Siam Takashimaya)
สำหรับแอ็บซอร์บา (Absorba) เป็นแบรนด์เสื้อผ้าเด็กทารก และเด็กแรกเกิด ถึงเด็กอายุ 5 ปี จากประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2492 ก่อนจะขยายเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับการผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรียม และสยามพารากอน รวมทั้งยังออกบูทในงานสหกรุ๊ปแฟร์เป็นประจำทุกปี