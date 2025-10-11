"หมวดป้อ" เตือนภัย! ทหารไทยอย่าไว้ใจ 'ทหารเขมร' เผยเล่ห์เหลี่ยมที่ทหารไทยต้องรู้ให้ทัน

"หมวดป้อ" หนึ่งในทหารผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะที่ช่องอานม้า ออกมาเผยคลิปวิดีโอ ถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน เมื่อต้องเจอกับทหารเขมร ชี้ พวกนี้มีกลโกงและเล่ห์เหลี่ยมมากมายทหารไทยต้องรู้เท่าทัน
วันนี้ (11 ต.ค.) ร้อยตรี ธนาวุธ เวชสงเคราะห์ หรือ "หมวดป้อ" ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะโดรนที่ช่องอานม้า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "หมวดป้อ ธนาวุธ" เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนช่องบก และเตือนภัยทหารไทยว่าไม่ควรไว้ใจทหารกัมพูชา เนื่องจากมีกลโกงและเล่ห์เหลี่ยมมากมาย
ร้อยตรี ธนาวุธ เผยว่า ทหารกัมพูชามีกลยุทธ์ที่อันตรายหลายอย่าง เช่น พยายามดักฟังวิทยุสื่อสาร, ซุ่มกำลังเสริมเพื่อโอบล้อมฝ่ายไทย และ พยายามล้ำเส้นสมมุติเพื่อถ่ายรูป หลังการเจรจาจบสิ้น
นอกจากนี้ "หมวดป้อ" ยังให้คำแนะนำทางจิตวิทยาและยุทธวิธีแก่ทหารไทยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยแนะนำให้ ทำตัวให้ดูดุดันและเปลี่ยนเครื่องแบบบ่อยครั้ง เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามจับทางได้ และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเตรียมพร้อมทางยุทธวิธี เช่น การกำระเบิดมือไว้ตลอดเวลาขณะเจรจา เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัย ในกรณีที่ฝ่ายไทยมีกำลังน้อยกว่า หรือสถานการณ์ตึงเครียดเกินควบคุม
ทั้งนี้ ร้อยตรี ธนาวุธ ยังระบุว่า ตอนต่อไปจะมีการเล่าถึงวิธีการวางระเบิดของทหารกัมพูชาอย่างละเอียดอีกด้วย