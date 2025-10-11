แค้นจัด! “ฮุนเซน” สั่งริบตำแหน่ง “ออกญา” นักธุรกิจหญิงเขมร หลัง จนท.ค้นโกดังพบขาไก่-ปีกไก่แช่แข็งนำเข้าจากไทย

“ฮุนเซน” แค้นไม่หาย ปมคนไทยนำภาพไปเป็นเป้ายิงปืน ล่าสุด สั่งถอดบรรดาศักดิ์ “ออกญา” ของ “อิม โสพันนาริธ” นักธุรกิจหญิงกัมพูชา หลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโกดังบริษัทพบสินค้าประเภทเนื้อสัตว์แช่แข็งนำเข้าจากไทยเป็นจำนวนมาก
สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ใช้อำนาจในฐานะรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชา ได้ลงนามในพระราชกฤษฎีกาสั่งเพิกถอนบรรดาศักดิ์ “ออกญา” ของนางอิม โสพันนาริธ ตามคำสั่งของนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงสาเหตุในการเพิกถอนตำแหน่งออกญาของนางอิม โสพันนาริธ แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชาร่วมกันตรวจค้นคลังสินค้าของบริษัทอิมโสพันนาริธ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ของนางอิม โสพันนาริธ นักธุรกิจหญิงเขมรที่รู้จักกันในชื่อ “ชีทัช” และเจ้าหน้าที่พบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่แข็งหลายสิบตัน เช่น ลูกชิ้น น่องไก่ ปีกไก่ ตีนไก่ หัวเป็ด และเครื่องในหมู ซึ่งบางส่วนนำเข้าจากประเทศไทย
นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าวยังเกิดขึ้นในช่วง 2 วันหลังจากเย็นวันที่ 8 ตุลาคม นายฮุนเซนได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความไม่พอใจที่คนไทยนำภาพของตนเองไปเป็นเป้ายิงปืนอัดลมในงานวัด และตำหนิอย่างรุนแรงว่าเป็นการกระทำที่ไร้จริยธรรมเลสร้ายยิ่งกว่าสัตว์ พร้อมเรียกร้องให้คนกัมพูชาแบนสินค้าไทย ไม่ใช้เงินบาทของไทย และสั่งให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาจัดการขั้นเด็ดขาดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าไทย
“ถ้าผมยังเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเมื่อก่อน ผมคงไม่ต้องมาเสียเวลาพูดแบบนี้ ผมคงสั่งจับกุมหรือปลดเจ้าหน้าที่ออกทันที แต่โปรดอย่าคิดว่า เมื่อแมวไม่ได้อยู่แล้วหนูจะร่าเริง” ข้อความที่นายฮุนเซนโพสต์ในเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 8 ต.ค.
ทั้งนี้ นายอิม โสพันนาริธ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “ออกญา” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565