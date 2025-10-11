"หมอวี" เปิดยอด สปสช. ค้าง รพ.พิษณุโลก 300 ล้าน โต้คำแถลง ค้างไม่มากเหลืองวดสุดท้าย จี้ผู้บริหารต้องพูดความจริง

นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา ได้ออกมาเปิดข้อมูลที่น่าตกใจ โดยอ้างถึง 'ข่าวลือ' ที่ระบุว่า ยอดเงินค้างจ่ายโรงพยาบาลเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก มีสูงถึงกว่า 300 ล้านบาท และไม่ใช่เพียงแค่งวดสุดท้ายงวดเดียว ซึ่งข้อมูลนี้ขัดแย้งกับคำยืนยันของ สปสช. ที่ระบุว่าค้างไม่มากและจะจ่ายครบสัปดาห์หน้า นพ.วีระพันธ์ ได้ท้าพิสูจน์ความจริง พร้อมจี้ผู้บริหาร สปสช. ให้พูดและทำในสิ่งที่จริง หากจ่ายไม่ครบ 300 ล้านบาทจริงตามข่าวลือ เท่ากับแถลงไม่จริงทุกอย่าง และต้องแสดงความรับผิดชอบ
จากกรณี นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ประกาศว่า รพ.มงกุฎวัฒนะ จำเป็นต้องหยุดให้บริการผู้ป่วยนอก แก่ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นตรงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่ชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลข้ามหลายปีงบประมาณ จนมียอดสะสมมากกว่า 100 ล้านบาทแล้ว
ต่อมา ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยอมรับว่า สปสช.มีหนี้ค้างจ่ายต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน รวมหลายพันล้านบาท โดยอยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมจากงบกลางประมาณ 8,000 ล้านบาท และยืนยันว่าทุกโรงพยาบาลจะได้รับเงินครบภายในวันที่ 17 ต.ค.นี้ นอกจากนี้ ทพ.อรรถพร ยืนยันว่า ได้จ่ายเงินชดเชยค่าบริการแก่โรงพยาบาลสำหรับปีงบประมาณ 2568 ไปเกือบหมดแล้ว เหลือเพียงงวดสุดท้ายระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2568 ที่ยังเป็นภาระค้างจ่าย เนื่องจากในปีนี้มีปริมาณการเข้ารับบริการมากเกินกว่าที่คาดการณ์ ทำให้ต้องใช้งบประมาณสูงกว่าที่ สปสช. ได้รับจัดสรรมา ซึ่งมติบอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ได้เสนอของบกลางจำนวนกว่า 8,000 ล้านบาท เพื่อมาจ่ายให้แก่โรงพยาบาลสำหรับงวดสุดท้ายแล้ว โดยจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า ดังนั้น โรงพยาบาลจะได้รับเงินที่ค้างจ่ายอย่างแน่นอน
ล่าสุดวันนี้ (11 ต.ค.) นพ. วีระพันธ์ สุวรรณนามัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โรคสมองและระบบประสาท ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ตั้งคำถามและรอการพิสูจน์ความจริงว่า สปสช. จะสามารถชำระเงินค้างจ่ายให้โรงพยาบาลพิษณุโลกได้ครบถ้วนตามที่แถลงหรือไม่ เนื่องจากมีข้อมูลแย้งว่ายอดค้างจ่ายสูงกว่าที่ สปสช. แจ้งไว้มาก โดย นพ. วีระพันธ์ ได้ระบุข้อความว่า
"ไม่น่าจะจริง!
ทาง สปสช. ยืนยันว่า
1. ค้างชำระไม่มาก
2. งวดสุดท้ายงวดเดียว และ
3. จะชำระคืนทั้งหมดสัปดาห์หน้า
ผมได้รับข่าวลือ ที่น่าจะจริงว่า เงินค้างจ่าย รพ.เฉพาะจังหวัดพิษณุโลก ไม่ใช่งวดสุดท้ายงวดเดียวนะครับ และเป็นเงินจำนวนมากด้วย รวม 300 กว่าล้านบาท ถ้าข่าวลือของผมเป็นจริง แปลว่าทาง สปสช. แถลงไม่จริง 2 อย่างแล้ว รอดูสัปดาห์หน้า ถ้าจ่ายไม่ครบ 300 ล้าน เท่ากับไม่จริงทุกอย่างที่พูดเลยนะครับ ผู้บริหารต้องพูดจริง ทำจริง ทำได้บอก ได้ ทำไม่ได้บอก ไม่ได้ เพราะอะไร และจำทำอย่างไรต่อ หรือแสดงความรับผิดชอบบางอย่าง ท่านจึงจะสง่างามครับ สำคัญคือ “ความจริง” ครับ
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย
สมาชิกวุฒิสภา"