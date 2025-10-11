โซเชียลฮือฮา! "แม่ทัพกุ้ง" เซอร์ไพรส์! คว้าไมค์ร้องเพลงคู่ "มนต์แคน แก่นคูณ" ในงานเลี้ยงเกษียณที่โคราช

ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปสุดประทับใจ เมื่อ "แม่ทัพกุ้ง" พลโทบุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ขึ้นเวทีโชว์ลูกคอ song คู่กับศิลปินดัง มนต์แคน แก่นคูณ ที่หลายคนบอกหน้าคล้ายกันราวกับแฝด ในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ในโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปวิดีโอที่สร้างเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Siwakorn Nimmai" ได้โพสต์คลิปบรรยากาศภายในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ "HERO OF ISAN เกษียณเกริกเกียรติ แม่ทัพดินแดนแห่งอีสาน" ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ไฮไลต์ของงานอยู่ที่มินิคอนเสิร์ตของศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง มนต์แคน แก่นคูณ โดยมีช่วงเวลาสุดพิเศษที่ พลโทบุญสิน พาดกลาง หรือ "แม่ทัพกุ้ง" ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ได้สร้างเซอร์ไพรส์ขึ้นไปบนเวทีเพื่อร้องเพลงคู่กับมนต์แคนถึง 2 เพลง ท่ามกลางเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือดังกึกก้องจากผู้ร่วมงานและแฟนคลับ
ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีในหมู่แฟนคลับว่า พลโทบุญสิน และ มนต์แคน แก่นคูณ มีใบหน้าที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก การปรากฏตัวร้องเพลงคู่กันในครั้งนี้จึงสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่อยู่ในงานเป็นอย่างยิ่ง โดยมีแฟนคลับของพลโทบุญสินจำนวนมากเข้ามาขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก สะท้อนให้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งที่น่ารักและเป็นกันเองของอดีตแม่ทัพภาคที่ 2