ทหารไทยใช้ 'ซาวนด์หลอน-เสียงหมาหอน' ปั่นประสาททหารเขมร หลังเส้นตายย้ายออกจากหนองหญ้าแก้ว มีรายงานทหารเขมรหวาดผวาถึงขั้นวิ่งหนี

ชายแดนสระแก้วตึงเครียด! หลังผ่านเส้นตายให้ทหารกัมพูชาย้ายออกจากพื้นที่พิพาท "บ้านหนองหญ้าแก้ว" ทหารไทยใช้ปฏิบัติการจิตวิทยาสุดแหวกแนว นำรถแห่เปิด "ซาวนด์หลอน-เสียงหมาหอน" ปั่นประสาทตลอดคืน มีรายงานทหารเขมรขวัญผวาหนักถึงขั้นวิ่งหนีออกจากที่ตั้ง
บริเวณแนวชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการขีดเส้นตายให้ชาวกัมพูชาที่รุกล้ำอธิปไตยของไทยย้ายออกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ได้เกิดปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่สร้างความตึงเครียดแต่ก็เรียกเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยมีรายงานว่า ทหารไทย ที่ตรึงกำลังในพื้นที่ ได้ร่วมกับ 'กัน จอมพลัง' และทีมงาน นำรถแห่มาเปิด 'ซาวนด์หลอน' สลับกับเสียงเพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสียงหมาหอนและเสียงกรีดร้อง เพื่อปั่นประสาททหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่ฝั่งตรงข้าม
มีรยงานว่าการเปิดซาวนด์หลอนดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ทำให้ทหารและชาวกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ต้องตกอยู่ในอาการหวาดผวา บางส่วนถึงกับเชื่อว่าเป็นเสียงภูตผีวิญญาณ และมีรายงานว่ามีทหารกัมพูชาบางรายถึงกับต้องวิ่งหนีออกจากพื้นที่ เนื่องจากความหวาดกลัวจนไม่กล้าพักผ่อนนอนหลับ
ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ฝ่ายไทยได้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อทวงคืนพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้วและบ้านหนองจานที่ถูกรุกล้ำ ซึ่งรวมถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ตามกำหนดเส้นตายที่แจ้งไว้ และนับเป็นยุทธวิธีที่แปลกใหม่ในการกดดันคู่กรณีตามแนวชายแดน