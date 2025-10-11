ทภ.2 ซัดเขมรไม่ต่างโจรป่า ขโมยเครื่องมือเฝ้าตรวจก่อนตัดลวดหนามใกล้ปราสาทตาควาย เตรียมประท้วงผ่าน IOT

กองทักภาคที่ 2 แจงเขมรลักลอบตัดลวดหนามทางทิศตะวันออกปราสาทตาควาย เป็นพื้นที่ไม่มีความขัดแย้ง ฝ่ายเราจึงวางเครื่องมือเฝ้าตรวจโดยไม่ได้วางกำลัง แต่ฝ่ายกัมพูชาแอบมาขโมยไม่ต่างอะไรจากโจรป่า เตรียมประท้วงผ่าน IOT เผยเสียหายเพียงบางจุด ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว สั่งเพิ่มความเข้มงวดลาดตระเวน ป้องกันการละเมิดซ้ำ
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทหารกัมพูชาตัดแนวลวดหนามที่ทหารไทยวางไว้บริเวณห่างจากปราสาทตาควายไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร นั้น ล่าสุดเมื่อเวลา 23.45 น. วันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กเพจ “กองทัพภาคที่ 2” ได้โพสต์คำชี้แจง กรณีการละเมิดแนวลวดหนามชายแดนบริเวณปราสาทตาควาย มีรายละเอียดดังนี้
กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าได้มีการละเมิดแนวลวดหนามชายแดนในพื้นที่บริเวณทิศตตะวันออกของปราสาทตาควาย โดยหลังได้รับการแจ้งเตือนจากระบบเฝ้าตรวจ หน่วยได้จัดกําลังเข้าตรวจสอบทันที และยืนยืนยันว่ามีการลักลอบตัดลวดหนามในบางจุด ซึ่งถือเป็นการกระทําที่ขัดต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองประเทศ ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 2 ได้รายงานไปยังกองทัพบกเพื่อทราบและนําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
สําหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่า "ทหารกัมพูชาตัดลวดหนามยาวกว่า 3 กิโลเมตร" กองทัพภาคที่ 2 ขอชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ข้อเท็จจริง คือ พื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากตัวปราสาทประมาณ 3 กิโลเมตร ไม่ได้หมายความว่ามีการตัดลวดหนามยาวตลอดแนว ความเสียหายเกิดขึ้นเพียงบางจุดในพื้นที่ดังกล่าว และได้ดําเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
สําหรับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณพื้นที่ช่องเหว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความขัดแย้ง ฝ่ายเราจึง ใช้การวางเครื่องมือเฝ้าตรวจเอาไว้เพื่อแจ้งเตือนการเข้ามาของฝ่ายกัมพูชา การกระทําดังกล่าวของทหารกัมพูชาเป็นการละเมิดข้อตกลงโดยการเข้ามาขโมยเครื่องมือเฝ้าตรวจของฝ่ายเรา ทําให้ฝ่ายเราต้องจัดกําลังเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่ดังกล่าว
จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สถานการณ์ในพื้นที่สามารถดีขึ้นได้หากไม่มีการยั่วยุในการปฏิบัติใดๆ ของฝ่ายกัมพูชา เพราะการกระทําแบบนี้ไม่ต่างอะไรจากโจรป่าที่เข้ามาขโมยสิ่งของที่อยู่ในบริเวณบ้านของผู้อื่น ถือเป็นการกระทําที่ไม่อาจยอมรับได้ ซึ่งฝ่ายเราจะทําการประท้วงผ่านระบบกลไกการตรวจสอบของคณะ IOT ต่อไป
กองทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน และเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยงทุกจุด พร้อมกําชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามกฎการปะทะ (Rules of Engagement) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเมิดซ้ำ รวมทั้งให้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทุกพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่า จะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดแนวชายแดน ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ากองทัพภาคที่ 2 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เข้มแข็ง และมุ่งมั่น ในการปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดไป