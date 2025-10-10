ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.ประจำประเทศไทย เฝ้าฯถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันนี้ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 17.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
1.นายแอลลัน โจเซฟ ชินเทดซา (Mr. Allan Joseph Chintedza) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมาลาวีประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมาลาวีประจำประเทศไทย นายแอลลัน โจเซฟ ชินเทดซา ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาลาวีประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วย
2.นายอังตอนียู แซรีฟู เอ็งบาลอ (Mr. Antonio Serifo Embalo) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินี-บิสเซาประจำประเทศไทย คนแรก
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินี-บิสเซา ประจำประเทศไทย คนแรก นายอังตอนียู แซรีฟู เอ็งบาลอ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินี-บิสเซาประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วย
3.นายจาง เจี้ยนเว่ย์ (Mr. Zhang Jianwei) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายจาง เจี้ยนเว่ย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำรัฐคูเวต มาก่อน
4.นายอะเลคซันเดร์ มีโซฟชิน (Mr. Alexander Micovcin) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย นายอะเลคซันเดร์ มีโซฟชิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำสมาพันธรัฐสวิส มาก่อน
5.นายมีแชล ปารี (Mr. Michel Parys) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย นายมีแชล ปารี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำสาธารณรัฐพิลิปปินส์ มาก่อน
6.นางสาวอาลิเซีย อาเลฮันดรา อัลฟาโร กัสติโย (Ms. Alicia Alejandra AlfaroCastillo) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย นางสาวอาลิเซีย อาเลฮันดรา อัลฟาโร กัสติโย เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำสหพันธรัฐรัสเซีย มาก่อน