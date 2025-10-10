เปิดนโยบาย ทอ.ปี 69 ล็งสร้างนักบินขับไล่หญิง พัฒนาเทคโนโลยีโดรน-แอนตี้โดรน พร้อมตั้งศูนย์ต่อต้านโดรน

ผบ.ทอ.แถลงนโยบายกองทัพอากาศ 2569 เล็งสร้างนักบินขับไล่หญิง พัฒนาเทคโนโลยีโดรน-แอนตี้โดรน พร้อมตั้งศูนย์ต่อต้านโดรน ย้ำระบบมนุษย์ยังจำเป็น ไม่สามารถถูกแฮก ชี้ต้องเร่งสร้างคนเก่งรุ่นใหม่ที่เก่วกว่าคนรุ่นนี้ให้ได้ พร้อมทบทวน ‘สมุดปกขาว ทอ.’ รองรับสถานการณ์หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา
วันที่ 10 ต.ค.พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ แถลงเจตนารมณ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2569 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ สมาคมคู่สมรสทหารอากาศ ชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นต่างๆ ข้าราชการกองทัพอากาศ นักเรียนทหาร และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ร่วมรับฟังที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้เน้นย้ำในเจตนารมณ์ 5 ด้าน สานต่อจากผู้บัญชาการทหารอากาศคนเก่า มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ คือสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติความเป็นเอกราชและความเป็นทหารอากาศ , มียุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย, บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ,โปร่งใสมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือการสร้างบุคลากรให้เป็นทหารอากาศที่ดูแลห้วงอากาศและอวกาศ โดย กองทัพอากาศจะต้องมีคนรุ่นใหม่ที่เก่งมากขึ้นกว่ายุคปัจจุบัน
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยังย้ำถึงการให้โอกาสคนในทุกเพศทุกตำแหน่งว่า เพื่อเป็นการให้โอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งสำคัญ รวมไปถึงหน้าที่ในแนวหน้า หรือ Front Line เช่น การสร้างนักบินขับไล่หญิง
ทั้งนี้ขั้นตอนในการจะผลิตนักบินขับไล่หญิง อยู่ระหว่าง ฝ่ายยุทธการกำลังวางแผน แต่ในความเป็นจริงกองทัพอากาศมีนักบินหญิงอยู่แล้ว โดยทำการบินกับเครื่องบินลำเลียง
โดยเครื่องบินขับไล่ถือเป็นเครื่องบินที่มีความท้าทายและโดยส่วนตัวก็มีเพื่อนเป็นนักบินขับไล่หญิงต่างประเทศหลายคน เช่นกรณีของนักบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐฯ ที่มาทำการบินในประเทศไทยก็เป็นนักบินหญิง ดังนั้นจึงไม่ควรปิดโอกาสคนที่มีความสามารถ เพราะกองทัพอากาศมีคนเก่งอีกมาก แต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถในเรื่องการผลิตนักบินขับไล่หญิงได้ ซึ่งต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยังย้ำถึงการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ อากาศยานไร้คนขับว่า กองทัพอากาศมีการจัดทำคู่มือที่เกี่ยวกับระบบ อากาศยานไร้คนขับ ซึ่งในภารกิจที่สามารถใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับได้เช่น การลาดตระเวน ,ภารกิจที่เสี่ยง อันตรายโดยเฉพาะในระลอกแรก ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกต่อต้านสูง ก็จะนำระบบอากาศยานไร้คนขับมาใช้ แต่ระบบที่ใช้มนุษย์ก็ยังมีความจำเป็น เพราะเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ไม่สามารถถูกแฮก หรือ ถูกบังคับได้
ซึ่งมนุษย์ต้องถูกฝึกฝนมาเป็น 10 ปี กว่าจะเป็นนักบินพร้อมรบได้ และถูกฝึกให้มีวิจารณญาณที่ดี มีความรู้ความสามารถ จนสามารถตัดสินและตกลงใจในภาวะที่มีความซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับความเจ็บความตาย จำเป็นต้องใช้ดุลย์พินิจของมนุษย์ ที่มีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเข้ามา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีในโดรน
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยังย้ำถึงแผนการจัดซื้อระบบ Drone และ Anti Drone ในงบประมาณปี 2569 ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ โดยมองว่าขณะนี้ก็มีปฏิบัติการที่ใช้โดรนเป็นร้อยลำเข้าโจมตี แม้จะมีอาวุธที่ดีขนาดไหน ก็อาจไม่สามารถต้านทานได้ จึงต้องมีระบบที่ดีในการหยุดยั้งโดรน เพราะแม้แต่ประเทศที่มีเทคโนโลยีสูง หรือจรวดมูลค่านับแสนเหรียญสหรัฐฯ หากเจอกับโดรนมูลค่าหลักหมื่นเหรียญสหรัฐฯ ก็อาจจะรับมือไม่ได้ถือเป็นความล่มจมทางเศรษฐกิจ
ซึ่งทุกเหล่าทัพตระหนักถึงเรื่องนี้ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาขีดความสามารถร่วมกัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและขอให้เชื่อมั่นว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้ โดยศูนย์ดังกล่าวรับผิดชอบโดยกองทัพอากาศ
สำหรับแนวทางในการทบทวนสมุดปกขาว กองทัพอากาศเพื่อรองรับสถานการณ์หลังเหตุการณ์ปะทะไทยกัมพูชาที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ย้ำว่า ให้ฝ่ายยุทธการไปทบทวน เพราะเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากบทเรียนที่เกิดขึ้นมีหลายเรื่อง จึงต้องทบทวนความเร่งด่วนและความสำคัญกันใหม่
ผู้บัญชาการทหารอากาศยังระบุถึงมติสภากลาโหมที่ให้เหล่าทัพไปจัดหาอาวุธเชิงรุกว่า ขีดความสามารถของกองทัพอากาศในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นระบบอาวุธเชิงรุกอยู่แล้ว แต่การปฏิบัติภารกิจต้องคำนึงถึงหลายระดับ ทางด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย รวมถึงการสั่งการของรัฐบาล ที่จะต้องนำมาย้ำให้กับผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น
ทั้งนี้ กองทัพอากาศให้ความสำคัญกับพันธกรณีของสหประชาชาติ ซึ่งการตอบโต้ต้องคำนึงถึงหลักการเหล่านี้เพราะไทยเป็นประเทศที่ยึดในความถูกต้อง ไม่ทำร้ายใครก่อน เน้นการตอบโต้ตามสัดส่วนไม่ทำร้ายพลเรือน และเป้าหมายในการตอบโต้เหล่านั้นเพื่อลดการเป็นภัยคุกคาม ซึ่งขณะนี้ก็มีการเตรียมการ แต่ขอให้ถือว่าเป็นงานด้านการข่าวก่อน
พร้อมย้ำว่า ขอให้ทุกคนมั่นใจว่ากองทัพอากาศและกองทัพไทย จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรุกล้ำอธิปไตย ป้องกันเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของประเทศ เพราะบรรพบุรุษที่สร้างประเทศไทยมา 800 กว่าปีมาถึงวันนี้ จะสูญเสียไม่ได้