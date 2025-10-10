อย.เตือน! เคสหนุ่มอังกฤษกินเยลลี่ 3 กิโลฯ ลำไส้อักเสบ แนะผู้บริโภค "อ่านฉลาก" ให้ดีก่อนกิน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนผู้บริโภคถึงอันตรายจากการบริโภค "เยลลี่" หลังมีเคสชายชาวอังกฤษวัย 33 ปี ปวดท้องรุนแรง ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน เนื่องจากบริโภคเยลลี่รสโคล่ามากถึง 3 กิโลกรัม ภายใน 3 วัน
วันนี้ (10 ต.ค.) เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยจากกรณีเว็บไซต์ต่างประเทศ odditycentral รายงาน มีชายชาวอังกฤษรายหนึ่งบริโภคเยลลี่มากถึง 3 กิโลกรัม ในเวลา 3 วัน จนเกิดภาวะปวดท้องรุนแรง เหงื่อออกเย็น ความดันโลหิตสูง และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นลำไส้อักเสบเฉียบพลัน (Acute Diverticulitis) ซึ่งการบริโภคเจลาตินและน้ำตาลปริมาณสูงมากเช่นนี้ อาจรบกวนระบบทางเดินอาหาร เพิ่มความเสี่ยงต่อการอุดตัน หรือการอักเสบของผนังลำไส้ จนอาจนำไปสู่ลำไส้ทะลุได้
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใย พร้อมย้ำให้ประชาชนอย่าเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว และให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการก่อนบริโภค โดยเฉพาะ เยลลี่ หรือของขบเคี้ยว ที่มีส่วนประกอบของเจลาตินและน้ำตาลในปริมาณสูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ หากบริโภคในปริมาณมากผิดปกติในระยะเวลาอันสั้น
อย. ขอแนะนำให้ผู้บริโภค บริโภคพอเหมาะ ควรบริโภคเยลลี่ ลูกอม หรือของขบเคี้ยวในปริมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะ “เด็กควรบริโภคแต่น้อย” และควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง อ่านฉลากโภชนาการ: สังเกตปริมาณน้ำตาล เจลาติน และพลังงาน ต่อหน่วยบริโภคเสมอ ผู้ป่วยต้องระวัง:ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยาก มีความเหนียวหนืด และรีบพบแพทย์ทันที: หากมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้องรุนแรง อาเจียน หรือ อุจจาระมีเลือด ควรรีบไปโรงพยาบาล
รองเลขาธิการฯ อย. ย้ำเตือน ขอให้อยู่ในความพอดี พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า บริโภคเยลลี่แต่น้อย รับประทานอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ หากประชาชนพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าอาจไม่ปลอดภัย หรือมีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556 , Line: @FDAThai, E-mail:1556@fda.moph.go.th, Facebook: FDAThaiหรือ สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดทั่วประเทศ