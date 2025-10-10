คณะ IOT ลุยบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ดูเก็บกู้ทุ่นระเบิด ชื่นชมฝ่ายไทยโปร่งใส-ให้ความร่วมมือ

คณะ IOT ฝ่ายไทย ลงสังเกตการณ์บ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว-บ้านตาพระยา ดูพื้นที่จริงเขมรรุกล้ำแผ่นดินไทย-ละเมิด MoU43 พร้อมดูการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ไทยฟ้อง IOT กัมพูชาไม่ร่วมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์-สแกมเมอร์ฝั่งปอยเปต
วันที่ 10 ต.ค.68 กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พลตรี กรรณ บุญชัย รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกองทัพไทย นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวประจำประเทศไทย (INTERIM OBSERVER TEAM – THAILAND : IOT – THAILAND) ซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจากประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย ลงพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว
โดยมี พลตรี เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา และ พันเอก ภิชยุตม์ พรหมโท รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 ร่วมต้อนรับคณะผู้สังเกตการณ์ฯ นำโดย Brigadier General Samsul Rizal bin Musa ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซีย ประจำกรุงเทพฯ ในฐานะหัวหน้าคณะ IOT-Thailand (Malaysian Defence Attaché to Thailand)
การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ คณะ IOT-Thailand ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา และเข้าสังเกตการณ์พื้นที่บ้านวังมน ตำบลคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบข้ามแดนจากกัมพูชาเข้าประเทศไทย
ต่อจากนั้นคณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อสังเกตการณ์การสร้างถนนและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่
จากนั้นเดินทางไปบริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่คาดว่าตกค้างในพื้นที่ปฏิบัติการฝ่ายไทย โดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1)
รวมทั้งไปสังเกตการณ์พื้นที่บริเวณหลักเขตแดนที่ 36 บ้านตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับทราบถึงการละเมิด MOU43 ของกัมพูชา กรณีที่ประชาชนชาวกัมพูชารุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของไทยเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนั้นได้รับฟังการชี้แจงความร่วมมือระหว่างไทย–กัมพูชาในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และขบวนการสแกมเมอร์ฝั่งกรุงปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน
ผลการสังเกตการณ์ คณะ IOT-Thailand ได้ชื่นชมความโปร่งใสและความร่วมมือของฝ่ายไทย พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสันติภาพ ความไว้วางใจ และการรื้อฟื้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาให้กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนต่อไป