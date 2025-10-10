สิ้นยุครัฐบาลเพื่อไทย คุยคลายข่าวหลุดผัง NBT คำผกาโวยถูกไม่ให้เข้ารายการ

ถึงคราวรายการคุยคลายข่าว ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เอ็นบีที หลุดผัง หลังพ้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทย วันนี้จัดวันสุดท้าย คำ ผกา โวย ถูกบล็อกไม่ให้โฟนอินและสตรีมยาร์ด อ้างเป็นเจ้าของรายการแท้ๆ
วันนี้ (10 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า รายการคุยคลายข่าว ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที) กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งออกอากาศตั้งแต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ได้ออกอากาศเป็นวันสุดท้าย โดยมีนายธีรัตถ์ รัตนเสวี นายศศิพงศ์ ชาติพจน์ และนายวิโรจน์ อาลี ดำเนินรายการ หลังออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2567 รวมระยะเวลาออกอากาศไป 1 ปี 4 เดือน ในตอนท้ายรายการ นายธีรัตถ์ กล่าวว่า ท่านผู้ชมไม่ต้องเสียดายรายการคุยคลายข่าว วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ออกอากาศบน NBT แต่ว่าตั้งแต่วันจันทร์เจอกันช่องยูทูบช่องหนึ่ง
ขณะที่ทวิตเตอร์ @kamphaka ของ น.ส.ลักขณา ปันวิชัย หรือ แขก คำผกา อดีตผู้ดำเนินรายการ และกรรมการบริษัท คำดี จำกัด ผู้ผลิตรายการคุยคลายข่าว โพสต์ข้อความระบุว่า "แขกโดนบล็อกไม่ให้เข้าไปจัดรายการที่ NBT เช้านี้ เขาอ้างว่าอธิบดีสั่ง เดี๋ยวจะไลฟ์ใน facebook นะคะ" ต่อจากนั้นได้โพสต์ภาพในห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) ระบุว่า "ปฎิบัติการเฝ้าไม่ให้ดึงสัญญาณคำผกาเข้ารายการคุยคลายข่าววันสุดท้าย 555 ทรงอิทธิพลสุด"
ภายหลัง น.ส.ลักขณา ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้คุยกันว่า วันนี้รายการออกอากาศวันสุดท้าย ตนอยากสื่อสารกับผู้ชมและไปลามาไหว้ ให้ตนเข้าแพลตฟอร์ม Steamyard ไปแจมในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ มีการเตรียมคอนเทนต์ไปคุย ตนรอตั้งแต่ 08.30 น. ปรากฎว่า โปรดิวเซอร์แจ้งว่า ผู้ใหญ่ทางช่องไม่ยอมให้ตนเข้ารายการ ตนแนะให้อารยะขัดขืนดึงตนเข้ารายการไปเลย ถ้าเขาจะตัดสัญญาณก็ให้เขาตัด ให้โลกรู้ว่าสถานีทำแบบนี้กับเรา
ทั้งนี้ ตนเป็นเจ้าของรายการ เป็นผู้ดำเนินรายการ แล้วจัดรายการนี้มาโดยตลอด วันจันทร์นี้ (13 ต.ค.) สถานีก็จะถอดรายการนี้ออกจากผังอยู่แล้ว แค่ตนจะเข้าไปจัดรายการของตนเองครึ่งชั่วโมง สถานีใช้สิทธิอะไรมาห้ามไม่ให้ตนจัดรายการ ซึ่งเป็นสัดส่วนของตนเอง ตนเข้าไปในฐานะแขกรับเชิญ ซึ่งพิธีกรหลัก 3 คน จะรับเงินค่าตัวจากเอ็นบีที ตนจะเข้ามาในฐานะแขกรับเชิญแบบไม่รับค่าตัว เหมือนเวลาจัดรายการโฟนอินหาแต่ละคน มีสิทธิบล็อกด้วยหรือว่าไม่ให้โฟนอินเข้ามารายการ ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญเพราะจำกัดเสรีภาพแขกรับเชิญ และตนไม่รู้ว่ามีการแอบอ้างผู้ใหญ่ไม่ให้ตนโฟนอินเข้าไปในรายการหรือไม่
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. น.ส.ลักขณา ขอยุติการจัดรายการที่เอ็นบีที หลังเกิดกรณีการจัดรายการในช่องออนไลน์วิจารณ์ สส. รายหนึ่งล้อเลียนว่าเป็นโรคซึมเศร้า กระทั่งในวันที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัวผู้สมัคร สส. เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่สำนักงานพรรคเพื่อไทย นายศศิพงศ์เฟซบุ๊กไลฟ์ ไปคุยกับ น.ส.จิราพร สินธุไพร อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เคยกำกับดูแลช่องเอ็นบีที ว่า รายการคุยคลายข่าวปลิวแล้ว วันที่ 10 ต.ค. วันสุดท้าย