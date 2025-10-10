กัมพูชาโวยไทยรุกล้ำอธิปไตย ส่งเครื่องจักรเข้าปรับพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง

กัมพูชาโวยไทยส่งเครื่องจักรเข้าปรับพื้นที่ดินบ้านหนองหญ้าแก้ว รุกล้ำดินแดนกัมพูชา ละเมิดข้อตกลงหยุกยิงที่ห้ามเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ และไม่เป้นไปตามมติประชุม GBC ที่ห้ามกิจกรรมยั่วยุ
สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 กองกำลังร่วมไทยยังคงรุกล้ำดินแดนกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย โดยการแผ้วถางที่ดินในหมู่บ้านเปรยจัน (บ้านหนองหญ้าแก้วของไทย) ตำบลโอไบชัน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย การกระทำก้าวร้าวของกองกำลังร่วมไทยถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาอย่างร้ายแรง ถือเป็นการละเมิดการหยุดยิงและจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีในการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการเขตแดนกัมพูชา-ไทย (GBC) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ภายใต้การสังเกตการณ์ของมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และผู้แทนจีน
ตามข้อตกลงที่บรรลุในการประชุม GBC ครั้งก่อน ฝ่ายกัมพูชาและไทยตกลงที่จะคงกำลังทหารไว้ในตำแหน่งปัจจุบัน โดยไม่อนุญาตให้เคลื่อนพลเกินตำแหน่งที่ประจำการตามข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่เคลื่อนย้ายกำลังพล รวมถึงการลาดตระเวนตำแหน่งของอีกฝ่าย
พร้อมอ้างว่า ในการประชุม GBC ครั้งก่อน ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะไม่ดำเนินกิจกรรมยั่วยุใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดครั้งใหม่ รวมถึงการไม่สร้างหรือขยายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารหรือสนามเพลาะนอกเหนืออาณาเขตของตน ดังนั้น กิจกรรมใดๆ ที่เข้าสู่ดินแดนกัมพูชาในเขตตำบลโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองประเทศ