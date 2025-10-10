อินฟลูฯ เขมรดัง ทำคอนเทนต์จุดไฟเผาสินค้าไทยลอตใหญ่ แต่ชาวเน็ตตาดีถามเผาลังเปล่า หรือเปล่า?

โซเชียลฯแห่แชร์อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังจากกัมพูชาทำคอนเทนต์เผากล่องสินค้าไทยจำนวนมาก ชาวเน็ตตาดีถามแรง! เผาลังเปล่าหรือเปล่า?
วันนี้ (10 ต.ค.) เพจ “Army Military Force ” โพสต์คลิปวิดีโออินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังจากกัมพูชาทำคอนเทนต์เผากล่องสินค้าไทยจำนวนมาก พร้อมประกาศจุดยืนสุดแรงว่า “ยอมล้มละลาย ดีกว่าเป็นทาสไทย”
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “Dana Try แม่ค้าขายครีมและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเขมร ถ่ายคอนเทนต์หลอกคนพวกเขมรโxง่ๆ อ้างเผาสินค้าเสียม ประกาศแบนสินค้าเสียมทุกอย่าง ข้อเท็จจริง คือ เผาลังเปล่า“
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นจำนวนมาก เช่น กูเชื่อละว่าเป็นประเทศเเห่งการหลอกลวงจริงๆขนาดคนในประเทศเดียวกันมึงยังหลอก , สินค้าขายไม่ออกหมดอายุเลี่ยงภาษีลังเปล่า100% , ดีมากค่ะ ซื้อมาเผาอีกค่ะ ซื้อมาๆๆๆอีกค่ะ