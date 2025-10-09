บุกทลาย "บ้านเจ๊สาว" อรัญฯ แหล่งพักแรงงานเถื่อนลักลอบข้ามแดน

กองกำลังบูรพาสนธิกำลังตำรวจ สภ.คลองคึก บุกทลาย "บ้านเจ๊สาว" อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว แหล่งพักแรงงานเถื่อนก่อนพากลักลอบข้ามแดน
วันที่ 9 ต.ค. กองกำลังบูรพา โดยชุดเฉพาะกิจอรัญประเทศ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยบริเวณ บ้านของนายนิวัฒน์ มาลาหอม หรือ "บ้านเจ๊สาว" ที่บ้านเลขที่ 94 บ้านวังมน ม.3 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จากการตรวจสอบและสืบสวน เจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยกลวิธีของขบวนการนำพาที่ใช้ในการขนคนข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย โดยพบว่ากลุ่มแก๊งนำพาใช้พื้นที่บ้านพักส่วนบุคคลเป็นจุดพักและจุดเปลี่ยนถ่ายตัว (Safe House) ในการลักลอบข้ามแดน โดยมีวิธีการดังนี้
1. ผู้ที่ต้องการข้ามแดนจะถูกขนส่งมายังบ้านหลังดังกล่าวด้วย รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อปิดบังไม่ให้เจ้าหน้าที่และสายตาคนภายนอกสังเกตเห็น
2. บ้านของ "เจ๊สาว" มีการปิดรั้วรอบขอบชิด ทำให้เป็นพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้อย่างลับตา โดยเฉพาะในช่วงเวลาพลบค่ำ
3. ขบวนการจะใช้ช่องทางลับบริเวณหลังบ้าน เพื่อให้กลุ่มคนลักลอบข้ามแดนลงจากรถยนต์ จากนั้นจะพาลงเรือ เพื่อพายข้ามแนวคลองไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา
เจ้าหน้าที่ระบุว่า วิธีการนี้เป็นกลอุบายที่แยบยลในการหลีกเลี่ยงการตรวจตราตามช่องทางหลัก ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการทลายรังของแก๊งนำพาที่มีพฤติการณ์ชัดเจนในการใช้ทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อกระทำผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องและทำการสอบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังและเครือข่ายขบวนการนำพาคนข้ามแดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.