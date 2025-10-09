ทภ.1 แจงเข้ากู้ระเบิดบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว 10 ต.ค.เตรียมพื้นที่ปกป้องอธิปไตย พร้อมจัดการเด็ดขาดในห้วงเวลาที่ได้เปรียบ

กองทัพภาคที่ 1 แจง กกล.บูรพาเข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิด บ.หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว 10 ต.ค.เพื่อเตรียมพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายไทยให้เอื้อต่อการปกป้องอธิปไตย แจ้งให้กัมพูชาทราบป้องกันบิดเบือนข้อมูล ย้ำพร้อมเข้าดำเนินการอย่างเด็ดขาดในห้วงเวลาที่ได้เปรียบ ยึดผลสำเร็จทางยุทธวิธีและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
วันที่ 9 ต.ค.เฟซบุ๊ก "กองทัพภาคที่ 1" โพสต์ข้อความว่า กองทัพภาคที่ 1 โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ชี้แจงเรื่องสืบเนื่องมาจากกองกำลังบูรพา ส่งหนังสือถึงถึง ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 51 ของกัมพูชา เรื่อง การเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื่นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ว่า การเก็บกู้ทุ่นระเบิดดังกล่าว เป็นการดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยของฝ่ายไทย เพื่อให้เกิดความเกื้อกูลต่อการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการรักษาอธิปไตย และความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทย อีกทั้งการแจ้งฝ่ายกัมพูชาให้รับทราบ ในห้วงวันและเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือนำไปบิดเบือนข้อมูลได้
ต่อมาเฟซบุ๊ก "กองทัพภาคที่ 1" โพสต์ข้อความอีกว่า กองทัพภาคที่ 1 ขอเรียนชี้แจงภารกิจปกป้องอธิปไตยในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว โดยในห้วงที่ผ่านมา กกล.บูรพาและหน่วยทหารในพื้นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ในการเตรียมความพร้อมการปฎิบัติในทุกมิติ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
กองทัพภาคที่ 1 จะเข้าดำเนินการเด็ดขาดกับพื้นที่ที่มีการรุกล้ำอธิปไตยของไทยในห้วงวันเวลาที่ได้เปรียบ โดยคำนึงถึงผลสำเร็จทางยุทธวิธีของหน่วยปฏิบัติและความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนเป็นสำคัญ ตลอดจนลดความสูญเสียหรือผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย จากการระดมมวลชนของฝั่งตรงข้ามจำนวนมาก อันจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เลวร้ายขึ้น
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ขอให้พี่น้องประชาชน เชื่อมั่นว่ากองทัพภาคที่ 1 มีความพร้อมต่อการปฏิบัติในทุกห้วงเวลา และจะยืนหยัดทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถในทุกวิถีทาง เพื่อพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยด้วยความชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้มั่นใจว่ากองทัพภาคที่ 1 จะอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือประชาชนให้พ้นวิกฤตการณ์นี้อย่างดีที่สุด