“แพรรี่” ฟาดแรง! หลัง แม่เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์แฉลูกสาว ชี้ แม่ที่ดีต้องเป็นที่พึ่ง ไม่ใช่ที่หนักใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แพรรี่ ไพรวัลย์ ชี้แม่ที่ดีต้องเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ไม่ใช่ที่หนักใจ หลังแม่เกตุ ของเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์แฉลูกสาว ยอมรับเป็นหนี้เพราะไปลงทุนเรื่องหวย

จากกรณีประเด็นดรามาเดือดในโลกออนไลน์ของแม่ลูกระหว่าง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ รัชนก สุวรรณเกตุ กับคุณแม่เกตุ โดยเจนนี่เปิดแชตที่แม่เกตุขู่จะไลฟ์แฉตัวเอง ซึ่งต่อมาแม่เกตุได้ไลฟ์ในติ๊กต๊อก ฟาดเจนนี่ ทั้งเรื่องเงิน เรื่องบ้าน เรื่องรถ ลั่นจุกอกมาตลอด 

ด้าน แม่เกตุยอมรับ ผิดพลาดเพราะเป็นหนี้ที่นำไปลงทุนเรื่องหวย 3-4 ปีที่ผ่านมา ลงทุนและซื้อด้วย ยอมรับ แต่เป็นหนี้ที่ไม่หมด

ล่าสุด วันนี้ (9 ต.ค.) เฟซบุ๊ก แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “แม่ที่ดี อย่างน้อยต้องเป็นแบบอย่างในความประพฤติให้กับลูกได้ ต้องเป็นที่พึ่งในทางจิตใจ ไม่ใช่เป็นที่หนักใจ เพราะคอยแต่สร้างปัญหาให้ลูกต้องมานั่งรับผิดชอบแทน แบบไม่จบไม่สิ้น“

และโพสต์เพิ่มเติมว่า “หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นหนี้สินแม่เอยย”





