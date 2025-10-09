"บอย ท่าพระจันทร์" เซียนพระดัง ประกาศรับเช่า 7 ล้านบาท! พระ “หนุ่ม กรรชัย” ลั่น "พระแท้ต้องขายได้"

7 ล้านบาทขาดตัว! "บอย ท่าพระจันทร์" ท้าพิสูจน์ "หลวงปู่ทวด เนื้อทองคำ 2505" ที่ "หนุ่ม กรรชัย" นำมาโชว์ ลั่นชัด "ใครว่าปลอม...ผมขอซื้อ!" ยืนยันมาตรฐานเซียน พระดัง แท้ ต้องขายได้และมีราคา!
จากกรณี “หนุ่ม กรรชัย” ได้โชว์ภาพ พระหลวงพ่อทวดเนื้อทองคำ(พิมพ์เตารีด) ที่จัดสร้างในปี 2505 แต่มีแค่ 2 องค์เท่านั้น โดยพระรุ่นดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อนวะโลหะ และเนื้อโลหะผสมแค่นั้น ไม่มีใครเคยเห็นเนื้อทองคำ โดย “หนุ่ม กรรชัย” บอกว่า “พระองค์นี้เชื่อว่าไม่ค่อยมีใครเห็น คนที่อาจจะเคยเห็นมีน้อย พระองค์นี้ถูกสร้างมาแค่ 2 องค์ องค์หนึ่งอยู่กับตระกูลคณานุรักษ์(ตระกูลที่สร้างพระหลวงพ่อทวดปี 2505) อีกองค์หนึ่งอยู่กับพี่ชายผม เพราะเป็นพระของจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ซึ่งเป็นพ่อของพี่สะใภ้ผม และตอนนี้ตกมาอยู่กับพี่ชายผม เพราะฉะนั้นจึงมีอยู่แค่ 2 องค์
ล่าสุด วันนี้ (8 ต.ค.) “บอย ท่าพระจันทร์” เซียนพระชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความ พร้อมรับเช่าพระเครื่องที่ “หนุ่ม พฃกรรชัย” นำมาโชว์ในรายการ “โหนกระแส” ในราคา 7 ล้านบาท โดยเจ้าตัวได้ระบุจ้อความว่า
“เมื่อวานไปตรวจสุขภาพ เลยไม่ได้ดูรายการโหนกระแส เพิ่งย้อนดูวันนี้ จึงได้มีโอกาสเห็นพระองค์นี้ ของพี่หนุ่ม
หากใครดูพระองค์นี้ปลอม(เพราะบอกว่า ไม่มีบันทึกการสร้าง) ผมบอยท่าพระจันทร์ ยินดีรับเช่า ในราคา7,000,000บาท(ขอดูองค์จริง) อย่างที่ผมบอกเสมอ ใครจะดูแท้หรือปลอม(ย่อมพูดได้) แต่ในความเป็นจริง ของแท้ตามมาตราฐาน ย่อมขาย บอยท่าพระจันทร์ ได้แน่นอนครับ
ผมอยู่ห้างพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ชั้น3 ร้านบอยท่าพระจันทร์
ยินดีรับเช่าพระเครื่อง พระบูชา ของเก่า กระเพาะปลาเก่า นะครับ
จะให้ผมพูดหรือแก้ต่างวิธีการทำพระปลอมของไอ้แถ ผมพูดไม่ได้(เพราะผมไม่เคยทำพระปลอมครับ)
แต่ถ้าดูว่าพระแท้ แท้ยังไงผมวิเคราะห์ได้(แต่ถ้าบอกว่าแท้ แล้วไม่ซื้อ ไม่มีราคา ก็หาว่าพูดอย่างเดียวว่าแท้ ผมจึงต้องทำให้ รู้ว่า หากผมบอกว่าแท้ จึงต้องมีราคาและที่สำคัญ คือผมซื้อ เจอ จ่าย จบ นะครับ หวังว่าคงเข้าใจนะครับ ว่าแท้ ของบอยท่าพระจันทร์ ต้องขายได้ และขายได้จริงๆครับ)“